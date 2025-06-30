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中職／最神秘大聯盟級台將黃暐傑 味全龍探花籤就帶走
史上最神秘大聯盟級台灣選手黃暐傑，今天在選秀會上獲得味全龍隊首輪籤第三順位挑選，在首輪就上榜，為今年選秀又爆出一震撼彈。
今年中職選秀唯一的旅外選手為31歲的黃暐傑，2014年從響尾蛇隊展開旅美生涯，陸續待過遊騎兵、巨人、海盜隊，2019年在遊騎兵大聯盟層級留下4場、5.2局出賽紀錄，但受到傷勢影響已經消失賽場許久，2023、24年分別因手肘韌帶撕裂、手肘肌腱撕裂進行手術，近期已恢復練投。
黃暐傑堪稱18位上過大聯盟的台灣選手中最神秘的一人，不僅在公眾場合幾乎絕跡，連中職各隊對他所知都相當有限，僅味全龍隊對他略有掌握。
外界原先預期黃暐傑上榜順位應會在二輪以後，結果龍隊在首輪就出手，帶回這位大聯盟級投手，戰力究竟還剩多少備受外界期待。
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