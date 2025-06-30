中職／爆冷！雄鷹狀元籤選韋宏亮 打破近8年一現象

讓台鋼雄鷹隊陷入天人交戰的狀元人選，今天晚上終於在選秀會上正式亮牌，挑選來自業餘成棒新北凱撒棒球隊的19歲右投韋宏亮，打破近8年狀元「非旅外即高中應屆」的狀況。

雄鷹過去兩支狀元籤，分別在2022年選進曾子祐、2023年選進林子偉，再以林子偉向樂天桃猿隊交易，換來王柏融議約權及3名選手；今年再度握有狀元籤，直到昨天都表態尚未最終決定狀元人選，成為近年罕見難以預料的選秀會。

來自業餘成棒新北凱撒棒球隊的右投韋宏亮，儘管非高中應屆，但去年才從鶯歌工商畢業，年紀也只有19歲，最快球速151公里。會進入各隊視線，是因在同齡投手中屬於相對接近一軍即戰力，獲得多隊邀請前去測試，越近選秀會前呼聲越高。

中職從2017年Lamigo桃猿隊狀元籤挑選廖健富開始，已經連8屆狀元「非旅外即高中應屆」，包括4位高中狀元（廖健富、戴培峰、劉基鴻、曾子祐）、4位旅外狀元（王維中、江少慶、林子偉、張育成）；2016年狀元則是統一獅隊蘇智傑，從平鎮高中畢業後，進入文化大學完成學業，才踏入職棒舞台。

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