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林岳平再率軍攻頂 遙想當年的割喉互尬

聯合新聞網／ 綜合報導
2008年獅象爭霸賽後「圍巴士」，象迷對投手林岳平「割喉」動作不滿，群起包圍獅隊球員大巴。本報資料照片／記者侯永全攝影
2008年獅象爭霸賽後「圍巴士」，象迷對投手林岳平「割喉」動作不滿，群起包圍獅隊球員大巴。本報資料照片／記者侯永全攝影

統一獅29日晚間奪下上半季冠軍，這是總教練大餅林岳平執以來的第五座季冠軍，賽後餅總被球員抛在空中慶賀，球迷笑稱是「甩餅」、「捲餅」；回顧林岳平從球迷到教練的一路經歷，目前正在募資的《獅吼臺南棒球訂製書》，裡頭有一篇描述2008年與象迷的割喉互尬，至今仍讓林岳平印象深刻。

以下是書中部分摘要：

10月的台南棒球場上方瀰漫著一股躁動的熱浪，那裡有著總冠軍賽對決的激情，也有前一晚從新莊帶來的餘溫，作為事件主角的林岳平最清楚不過，2008年那一段從一壘走往左外野的路程，是他對台南棒球場印象最深的記憶。

那一年，26歲的林岳平才經歷過一場從生死關頭走一遭的心臟手術，作為球隊的終結者，他在總冠軍賽第五戰、第9局登板成功守住勝利，而他對著兄弟象休息室振臂引發板凳清空。

場邊象迷的怒火也被點燃，面對人身攻擊謾罵，林岳平朝觀眾席比出割喉手勢，讓事態更擴大，眾多象迷包圍著獅隊巴士，動用警力才成功在滿滿黃海中闢出一條道路。

而回到台南棒球場的第六戰，林岳平賽前就收到教練的指令「今天這場不管輸贏，都不會派你上去」，當時1萬2000名滿場觀眾，至少一半是象迷，即使象隊得勝扳平戰局，怒火依舊指著林岳平。

「那時候停車場是在左外野的看台下。」如今已經是獅隊總教練的林岳平，談起台南棒球場難忘當年這一幕，「球賽打完，我走去開車的這段路，非常高規格，大概六個警察、保全，護送我，球隊管理更是陪我一路開車回去。」

林岳平坦言，當時路途中，聽到的聲音都是辱罵、訐譙、叫囂，但也能夠理解，「那時候棒球風氣就是這樣，我沒有畏懼，這段路必須走過去，我也不能反擊，必須把所有的聲音吸收進來。」

2013年林岳平對義大犀牛救援成功，締造中職史上最多救援紀錄（125次），成為中職史上救援王。本報資料照片／記者劉學聖攝影
2013年林岳平對義大犀牛救援成功，締造中職史上最多救援紀錄（125次），成為中職史上救援王。本報資料照片／記者劉學聖攝影

隔天，獅隊拿下第七戰也是隊史第六冠，林岳平回想，這一小段路成為了自己的寶貴養分，更懂得如何面對負評、消化吸收，生涯也能走得更遠，餅總瞇起眼睛笑說：「好在那時候的棒球，網路攻擊沒那麼大，至少沒那麼容易接觸到。」

那一年，獅隊在台南主場拋下彩帶，終結了難以在自家封王的魔咒，對林岳平來說，他的個人生涯第300場出賽、第100次救援成功、第125次救援成功（曾是中職第一，後續被陳韻文超越）都在台南球場。

林岳平表示，那些紀錄的畫面都還有印象，生涯在獅隊始終、球場也如一，自然留下許多紀錄，還有許多奪冠的勝利滋味。

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