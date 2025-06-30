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中職／龍隊穿上恐龍球衣 周邊商品有琥珀棒球、恐龍蛋

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊7月4到6日在天母棒球場舉辦《侏羅紀世界：重生》聯名主題日活動。圖／味全龍隊提供
味全龍隊7月4到6日在天母棒球場舉辦《侏羅紀世界：重生》聯名主題日活動。圖／味全龍隊提供

味全龍隊7月4到6日在天母棒球場舉辦《侏羅紀世界：重生》聯名主題日活動，活動期間不僅球員與啦啦隊將穿上聯名球衣出賽，活動現場更重現電影經典場景與道具，入場再送三款主題日專屬入場贈品，味全龍官方商店也推出限量聯名商品，讓電影粉絲與球迷同時擁有視覺震撼與周邊收藏的超值體驗。

本次活動主視覺設計概念，結合陸上霸主、海中巨獸、空中掠食者等「陸海空三大恐龍」，活動期間球員與啦啦隊也將換穿《侏羅紀世界：重生》聯名主題球衣，展現狂野應援風格，打造味全龍歷年最霸氣震撼的聯名氛圍。

球場周邊將設置多項電影場景再現，包括巨型暴龍模型、經典「侏羅紀大門」，並搭配電影文物道具展區供影迷合影朝聖。球場商店同步推出聯名限量商品如「球員恐龍蛋」與「琥珀棒球」，不僅創意十足、收藏價值更是爆表，勢必成為當日搶購焦點與話題熱點。

3天限定入場贈品包含7月4日贈送的「龍將應援伸縮手幅」、7月5日的「聯名杯墊」、7月6日的「聯名金屬鑰匙圈」，三款贈品將於入場驗票後發送，數量有限送完為止。

味全龍隊7月4到6日在天母棒球場舉辦《侏羅紀世界：重生》聯名主題日活動。圖／味全龍隊提供
味全龍隊7月4到6日在天母棒球場舉辦《侏羅紀世界：重生》聯名主題日活動。圖／味全龍隊提供

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