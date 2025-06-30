擊敗樂天桃猿！統一獅稱霸中職上半季 再拚全年第一

中華職棒上半季激戰到最後一場，終於在桃園棒球場誕生上半季冠軍，統一獅隊以四比一擊敗樂天桃猿隊，完成自力封王，拿下隊史第十八座季冠軍。

總教練林岳平知道任務未完，任內拿過五座季冠軍，卻沒拿過全年第一，「這只是第一步，往年我們都上半季封王，還不曾全年第一，繼續往這個目標前進。」

此役為保留比賽，四月廿日打到四局上，猿隊洋投霸鉧德在暴雨中投手犯規、暴投送壘包，讓獅隊取得一比○領先；昨天從一出局、三壘有人陳重羽已兩好三壞滿球數的打席續戰，猿隊換上莊昕諺接手，一球讓陳重羽揮出游擊方向滾地球出局，三壘上的林子豪跑回分數。

獅隊八局上陳傑憲敲二壘打，陳聖平執行短打，投手舒治浩接球後傳一壘發生暴傳，先讓陳傑憲跑回分數，林佳緯二壘打再添一分入袋，獅隊擴大為四比一領先。

獅隊左投林詔恩接續自己未完戰役，昨天補上三點一局，最終成績為六點一局被敲五安打、失一分，以廿一歲又一三六天成為季冠軍封王戰的勝利投手，改寫聯盟史上最年輕紀錄，原紀錄為二○○五年上半季加賽時，誠泰隊林英傑廿四歲八十一天。

獅隊稱霸上半季，洋投戰力功不可沒，除四位固定輪替先發洋投外，還有取得本土選手資格的日籍投手高塩將樹，連同昨天把關最後兩局無失分在內，本季出賽廿五場、卅七點二局，貢獻上半季全聯盟後援最多局數，拿下兩勝八中繼成功六救援成功，防禦率一點九一、每局被上壘率○點七四都是極度出色的數據，甚至作為備位終結者出賽展現更高一籌的安定感，成為獅隊今年牛棚的及時雨。

談到稱霸上半季，林岳平坦言「相當不簡單，去年戰力有點流失，今年換了三個新洋投，上半季大量使用洋投，非常感謝他們的貢獻。」他說：「尤其第五號洋投高塩將樹，讓我們非常感動，也會跟公司爭取，給他更好的待遇。」

聽聞林岳平要幫爭取薪水，高塩將樹給出特別的反應，「沒關係啦！其實我已是要退休的年紀，去年統一獅給我機會，我就很滿意了，不用給我錢，他們已給我很好的經驗和機會了，錢先不用沒關係。」

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