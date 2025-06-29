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中職／6月下旬王者！悍將單周5勝球團史首見 強勢收尾上半季

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊上半季最終戰以5：1擊敗味全龍隊收尾。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊上半季最終戰以5：1擊敗味全龍隊收尾。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊上半季強勢拉尾盤，今天再以5：1擊敗味全龍隊，寫下球團史首度單周5勝，若從6月15日起算，悍將打下8勝4敗，在這段區間戰績是6隊最佳。

悍將今天由左投陳仕朋先發6局僅被敲4安打、失1分，為吉力吉撈．鞏冠第二局的陽春砲，也是龍隊全場僅有的分數入袋。悍將5任後援投手把關，都未再失分，成功封鎖龍隊打線。

悍將一局下高捷保送、王念好安打攻占得點圈，戴培峰二壘打、孔念恩一壘打各挹注1分打點。

五局下前三位打者都上壘，林澤彬安打、高捷保送、王念好安打形成滿壘，又是戴培峰的高飛犧牲打、孔念恩安打各添1分，也讓龍隊先發投手鋼龍不滿5局就被打退場。劉俊豪從接手的鑀龍手中敲安， 周佳樂補上高飛犧牲打，攻下悍將單局第3分，擴大為5：1領先。

悍將贏球後，上半季最終以21勝39敗、勝率0.35結算，為6隊之末，但展現強拉尾盤的氣勢，從6月15日後的12場比賽豪奪8勝4敗。龍隊則是29勝31敗、勝率0.483，排名倒數第2，季前大撒銀彈並未兌現在戰績上。

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王念好 孔念恩

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