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中職／胡金龍有望再拚季後賽 明白角色不同很珍惜

中央社／ 桃園29日電
統一獅隊胡金龍。報系資料照
統一獅隊胡金龍。報系資料照

中職統一7-ELEVEn獅胡金龍引退年，獅隊先完成上半季冠軍目標，他表示很珍惜，知道角色已經不同、無法場場先發，扮演好年輕球員低潮時可以頂上的角色，讓戰力不至於有太大的落差。

獅隊41歲野手胡金龍今年球季打完引退，今年開季以代打身分出賽，屢有關鍵表現，目前為止本季26場出賽，共69打數敲出22支安打，貢獻13分打點，打擊率3成19。

獅隊今天以4比1擊敗樂天桃猿隊、順利奪下隊史第18座季冠軍、取得季後賽門票，胡金龍表示，很珍惜最後一年，謝謝年輕球員這麼努力、有好的結果，拿下上半季冠軍，但知道後面還有很長的路要走，一步一步來，把過去失去的、今年討回來。

胡金龍也提到，隨著年紀增長，明白角色已經不一樣，無法天天先發，身體的強度沒辦法像以前恢復的這麼快，明白扮演「cover年輕球員」的作用，在年輕主力球員遇到低潮、受傷時可以頂上，讓球隊戰力不要有太大的落差。

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胡金龍 統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿

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