快訊

TPBL／國王大勝海神奪冠 老闆王文祥嗨發5000萬獎金球員樂翻

南投老翁偷香蕉…一口氣暴吃16根遭逮 恐是「1疾病」釀禍

郝龍斌稱25%罷免門檻一定過 曝「一辦法」才能救徐巧芯

中職／上半季最終日雄鷹擊退兄弟 達5成勝率

中央社／ 台北29日電
台鋼雄鷹以擊敗中信兄弟結束上半季最後一戰，達成五成勝率，全隊賽後比出球隊標誌。台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹以擊敗中信兄弟結束上半季最後一戰，達成五成勝率，全隊賽後比出球隊標誌。台鋼雄鷹提供

中職上半季最後一天，在洲際球場賽事台鋼雄鷹第4局灌進6分，雖然中信兄弟許基宏演出雙響砲，但最終雄鷹仍以8比6搶勝，達5成勝率；另一場富邦悍將以5比1擊退味全龍

兄弟原本2比1領先，不過4局上雄鷹灌進大局，張肇元選到保送、王柏融敲安打後，杜家明觸擊造成投手李博登（Brandon Leibrandt）傳球失誤，奉送1分，接著紀慶然、郭永維、吳念庭都敲安打，各帶有1分打點，張肇元再敲2打點安打，單局灌進6分。

兄弟的許基宏在6局下、8局下都轟出陽春砲，本季累積12轟，不過雄鷹最終仍以8比6擊退兄弟，上半季雄鷹對戰兄弟達9勝3敗。兄弟上半季戰績為34勝26敗、勝率5成67，排名第2；雄鷹則是30勝30敗、勝率剛好5成，在上半季最後一戰超越味全龍，與樂天桃猿並列第3名。

雄鷹先發投手江承諺此戰用82球投5局，被敲出5支安打，沒有出現保送，送出3次三振，失掉2分含1責失，奪下本季第2勝。

另一場在新莊棒球場賽事，富邦悍將的高捷在1局下選到保送後，王念好、戴培峰、孔念恩接連敲安打，攻下2分；5局下悍將滿壘時，戴培峰擊出高飛犧牲打得1分，孔念恩敲安打送回1分後，周佳樂再擊出高飛犧牲打。

終場悍將就以5比1擊退味全龍隊，龍隊上半季戰績29勝31敗、勝率4成83，排名第5；悍將則是21勝39敗、勝率3成50，排名第6。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

樂天桃猿 味全龍

延伸閱讀

影／戴培峰追平安打 猿再見失誤送悍將三連勝

中職／戴培峰認為3連勝不能太開心 下半季怎麼打才是關鍵

中職／戴培峰關鍵安打、猿再見失誤 悍將本季首次3連勝

中職／明星賽完整名單看這裡！12位置最高票有7兄弟 江坤宇奪人氣王

相關新聞

中職／橘海灑落桃園！猛獅稱霸上半季 林詔恩封王戰奪勝寫最年輕紀錄

花果山一隅流瀉橘色瀑布，統一獅隊今天以4：1險勝樂天桃猿隊，上半季封王魔術數字歸零，獅隊拿下隊史第18座季冠軍，成為今年...

中職／統一獅封王回饋大放送 一大堆好康看這裡

統一獅隊今天在桃園棒球場以以4：1擊敗樂天桃猿隊，上半季賽事最後一天封王，奪下隊史第18座季冠軍，球團公布各種優惠活動，...

中職／林岳平感謝5號洋投 要為高塩將樹爭取更好薪水

統一獅隊登頂中職36年上半季冠軍，總教練林岳平感謝洋投的貢獻，尤其是「五號洋投」高塩將樹，餅總表示將為他向公司爭取更好待...

中職／沒去開球貢獻兩場猛打 陳傑憲預感獅隊今年下半季不一樣

統一獅隊今天以4：1擊敗樂天桃猿隊，激戰至最後一戰拿下上半季冠軍，隊長陳傑憲沒去開球，留在台灣的他，近幾場都發揮關鍵價值...

中職／拚桃園拋下橘色彩帶 獅隊洋投待命但盼不需用到

統一獅隊今天挑戰在桃園棒球場拋下橘色彩帶，今天面對樂天桃猿隊一戰為保留比賽，一開賽就是4局上、三壘有人局面，總教練林岳平...

中職／獅隊今拚桃園拋彩帶 史上第12次季冠之爭糾纏到最終戰

中華職棒36年上半季激鬥，最快將在今天產生結局，統一獅隊挑戰在上半季最後一場比賽拋下橘色彩帶，而這是史上（不含單一賽季）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。