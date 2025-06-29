中職／沒去開球貢獻兩場猛打 陳傑憲預感獅隊今年下半季不一樣

統一獅隊今天以4：1擊敗樂天桃猿隊，激戰至最後一戰拿下上半季冠軍，隊長陳傑憲沒去開球，留在台灣的他，近幾場都發揮關鍵價值，賽後也說：「不覺得這是安排好的嗎？」

這場賽事編號47號的比賽，在4月20日打到4局上，陳傑憲並不在原本先發打線，接替第七棒朱迦恩的棒次上場，單場敲出3安打，身為「統一隊長」，又一次在關鍵賽事發揮價值。

陳傑憲表示，「身為選手，在這種重要時刻，腎上腺素會和平常不一樣，我知道今天是很關鍵的一戰，我們勢必要贏，沒有輸的理由。」陳傑憲坦言一切都很剛好，「今天我原本沒有先發，剛好換打第七棒，應該是我沒打過的棒次，但結果來看，三打數都有安打，有串連到球隊攻勢。」

陳傑憲感覺冥冥之中一切都有安排，「我沒有去開球，前幾場有打了關鍵比賽（27日3安打6打點），不是我厲害，而是剛好有這個運氣，可以在關鍵時刻展現出來。」

獅隊今年從一度獨走到如履薄冰，最終驚險奪冠，陳傑憲認為是很好的學習，「今年上半季冠軍和往年比起來好像滿刺激，相信選手們都會有所學習，在最後一場頂住壓力，這會是很棒的經驗，有助於下半季，我覺得我們今年下半季會不一樣。」獅隊近年奪上半季冠軍經驗豐富，卻無法強悍到最後，總教練林岳平期許喊話要挑戰全年第一，陳傑憲也透露，前幾場餅總也跟選手這樣說過，不論上半季冠軍有沒有到手，目標就是全年第一。

經歷去年世界12強棒球賽爆紅，陳傑憲今年球季也經歷多事之秋，失言風波、開球風波陸續遭到檢視，他也坦言知道自己是大家注目對象，有責任更要求自己的言行舉止，「我要謝謝大家對我的愛戴，我還是統一棒球隊陳傑憲，把我該做的事情做好，努力在場上發揮，好好注目我在場上表現。」 陳傑憲。記者陳正興／攝影

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