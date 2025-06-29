中職／林詔恩季冠軍封王戰奪勝史上最年輕 投3+3.1局感覺沒完成任務

統一獅隊今天以4：1擊敗樂天桃猿隊，成為上半季冠軍，21歲左投林詔恩「分期」繳出優質先發，最終拿下勝投，成為聯盟史上最年輕季冠軍封王戰勝利投手，賽後談到這一戰卻自認有「沒做到任務的感覺」。

林詔恩在4月20日投3局無失分，今天接續自己的未完戰役，第6局兩出局後保送成晉，再被林承飛敲出二壘打掉分，最終帳面紀錄為6.1局被敲5安打、失1分的優質先發。獅隊牛棚啟用王鏡銘0.2局、髙塩將樹2局攜手守成。

林詔恩以21歲136天成為季冠軍封王戰的勝利投手，改寫聯盟史上最年輕紀錄，原紀錄為2005年上半季加賽時誠泰Cobras隊林英傑24歲81天，獅隊隊史紀錄則是2001年上半季戴龍水的24歲265天。

扛起必勝的一戰，林詔恩坦言：「非常緊張，壓力滿大，想辦法排解壓力。」今天在丟掉1分後，一度形成1分差的緊繃局面，讓他坦言：「那一分進來，有點小壓力，比分很近，還是要想辦法守住。」

紀錄上是6.1局、實際上3局+3.1局，林詔恩也說第七局時其實不想下場，「只投3.1局，沒有做到任務感覺，分成兩次丟，前面局數不算。」

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