中職／統一獅封王回饋大放送 一大堆好康看這裡

統一獅隊今天在桃園棒球場以以4：1擊敗樂天桃猿隊，上半季賽事最後一天封王，奪下隊史第18座季冠軍，球團公布各種優惠活動，相關內容如下：

【7-ELEVEN】

●精品咖啡買二送二、聯名卡享紅利三倍送

中華職棒36年上半季冠軍正式出爐！今晚統一7-ELEVEN獅隊於桃園棒球場擊敗樂天桃猿，讓魔術數字正式歸零，也奪下隊史第18座季冠軍。

為感謝全台球迷支持與消費者愛戴，球隊母集團7-ELEVEN於7/1 (二) 起至7/3 (四) 一連四天推出CITY PRIMA大杯精品美式咖啡買二送二、大杯精品拿鐵咖啡買二送二、現萃茶冰淇淋紅茶買二送二、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買二送二，指定統一品牌商品同品類任選第二件享五折優惠。

另外7-ELEVEN高雄啤酒音樂節，7/5 (六)、7/6 (日) 搖滾區僅剩少量門票，購票再贈送國際藝人小卡；一般區門票熱賣中，傍晚17:00前進場再送 2 罐瓶酒；而獅隊長期合作夥伴也祭出各式歡慶活動，要與全台灣獅迷們一起共同慶祝猛獅光榮時刻。

【兆豐銀行】

優質合作夥伴-兆豐銀行則同步宣布，從6/30 (一) 起至7/4 (五)，只要持 「兆豐統一7-ELEVEN獅聯名卡」國內新增一般消費享紅利 3 倍送，兆豐銀行結合民生日常消費，讓卡友們再支持喜愛的球隊之餘，也能獲得最實際的回饋。

【輝葉按摩椅】

猛獅軍團放鬆紓壓好幫手輝葉按摩椅，不只為選手放鬆也照顧球迷筋骨，即刻起限時三天至7/2 (三)，推出指定商品36折起，官網滿$ 16,666送簽名球乙顆，除此之外也推出各種經典品項季冠軍優惠價，就是要讓獅迷超有感！

餅總推薦的WULA超有力小沙發按摩椅封王價只要$ 19,999元 (原價$ 56,800元)，百轟重砲林安可推薦的XE pro深層震動按摩槍封王價 $ 4,990元 (原價$ 9,900元)，小黑邱智呈推薦的X-Runner智能電動跑步機狂歡折價後更只要 $19,800元 (原價$ 39,800元)。

【JINS】

JINS全台門市，7/5(六)-7/6(日)限時2日，購買兩支眼鏡或墨鏡現折777元。指定商品除外，不與其他折扣優惠併用 。

【利捷維】

力捷維自7/1 (二) 起至7/3 (四)，於全台 7-ELEVEN 門市推出精華飲系列買一送一，有酵維生素系列買二送二，超殺優惠讓你活力滿分，健康更有酵！

【愛爾麗】

愛爾麗全台據點慶封王，即日起至7/31 (四) 止，淨膚祛斑1+1= $1,999，玻尿酸1+1= $9,999更多詳情請洽愛爾麗官方說明。

【明星3缺1】

明星3缺1於6/30 (一) 起至7/2 (三)，於全系統平台 ( IOS/安卓/電腦版 )

1、儲值滿額買一送一。

2、登入送應援石虎-勇妹角色 (每個帳號限領一次)。

【建大輪胎】

建大輪胎於7/1 (一) 12 : 00 起至7/7 (一) 24 : 00，指定通路女武神系列輪胎超值優惠 73折起 。

【Yakiniku SHOJO】

每回主場勝場就引起廣大喵迷留言抽肉肉的SHOJO燒肉這次不用抽！7/1 (二)起為期三天至7/3 (四)，SHOJO燒肉推出於全台各分店消費，只要穿著統一獅官方球衣、T恤，或出示2025年臺南主場內外野有價票券票根，當桌即贈送「精選醬燒牛五花」乙份。

【8818】

臺南炸雞披薩名店8818，即日起- 7/15 (二)，推出兩組優惠組合

1、門市內用炸雞買一組送一組 ( 每人限購一組，每組內容物為一腿一塊 )。

2、門市內用單筆消費滿 $ 300，即可以 $88 加購 9 吋比薩乙個 ( 口味任選 )。

【台灣番薯 】

臺南名產台灣番薯丸則於7/1 (二) 起至7/3 (四) 舉辦維持三天慶祝活動，於指定門市單筆消費滿百元，即贈乙張台灣番薯丸免費兌換券。

單筆滿200元，即贈兩張兌換券，以此類推，指定門市依台灣番薯丸官方社群公告為主

【三富樂樂】

三富地產旗下建案-三富樂樂一同歡慶季冠軍，即日起推出限時優惠戶，單坪2字頭，三房總價 $ 1,288 萬（含車位），再贈LG全室冷氣及LG三大家電，售完為止。

限時預約專線：(06) 396-1138

【大魯閣TAROKO SPORTS】

一起到大魯閣免費打棒球！即刻起至7/31(四)，於大魯閣PLUS APP輸入優惠折扣碼【LIONSWIN777】即贈電子體驗券兩張。

【必勝客】

必勝客於7/1 (二)~8/31 (日)推出三組優惠代碼，可享不同限定組合餐專屬優惠。

【15160】

●+10元封王享個人比薩3選1 NT$139元

優惠內容 : 外帶購買1個個人空氣軟歐雙拼比薩(3選1):(海鮮+夏威夷)或(超級總匯+夏威夷)或(和風章魚燒+鐵板雙牛)+10元即享1個6吋鬆厚比薩( 3選1 ):夏威夷或彩蔬鮮菇或雙層美式臘腸。

【15161】

●54折封王外送派對餐 NT$399元

優惠內容 : 享外送/外帶1個鬆厚小比薩(限定NT$460元(含)以下口味)+1份薯金幣(小)+4塊厚燒腿排或10塊黃金和風鱈魚塊或1份黃金雞軟骨或6條德國芝心腸(4選1)+1.25L可樂/七喜(2選1)。

【15162】

●32折外送大比薩買1送1 NT$499元

優惠內容 : 享外送/外帶2個13吋指定鬆厚比薩(10選2):和風章魚燒或超級總匯或韓式泡菜燒肉或彩蔬鮮菇(奶素)或日式照燒雞或夏威夷或四小福或黃金咖哩海鮮或雙層美式臘腸或義式培根黃金薯。

【SNUG給足呵護】

SNUG給足呵護即刻起至7/5 (六)，指定通路統一獅聯名襪買一送一，再抽球星簽名球。

【美津濃】

運動品牌美津濃MIZUNO，則自6/30(一)起至7/2(三)止，推出momo美津濃品牌旗艦館單筆消費千元結帳時輸入序號【lionschampion】再享9折優惠。

【統一時代百貨】

統一時代百貨台北店推出兩組優惠：

1、即刻起至7/10 (四)止，全館指定櫃位滿 $ 5,000送 $ 300電子抵用券。

2、6/30(一)起至7/2(三)，餐飲歡慶優惠，單筆消費滿 $ 500 元，扣會員點數 5 點，現折 $ 50 元。

【YAHOO購物中心】

YAHOO購物中心推出兩組優惠 :

1、即日起至6/30(一)，於全民瘋職棒活動頁面可領取限量50元現金券。

2、即日起至7/6(日)，衛生紙、美妝保養等精選商品買一送一。

【21世紀風味館】

21世紀風味館於7/1 (二) 起至7/7 (一) 推出兩組優惠組合，

1、烤雞制霸優惠 : 於全台21世紀門市消費，凡購買香草烤雞，即贈香草烤半雞。

2、雞腿強棒優惠 : 於全台21世紀門市消費，凡購買雞腿綠茶餐，即贈香草烤雞腿。

【 酷聖石冰淇淋 】

酷聖石冰淇淋則是於7/1 (二)起至7/3 (四)止，大杯冰淇淋買一送一。

*脆餅、桶裝除外；以價低者為贈送品項；口味以門市現有為主；行銷活動不得合併使用，*酷聖石 統一獅隊上半季順利封王，球員們將總教練林岳平高拋慶祝。記者陳正興／攝影

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