中職／「統一已經給我機會」 高塩將樹聽聞加薪卻說先不用

花果山一隅流瀉橘色瀑布，統一獅隊今天以4：1擊敗樂天桃猿隊，上半季封王魔術數字歸零，日籍投手高塩將樹把關最後2局無失分，一如今年上半季一直以來的穩定，總教練林岳平賽後表態要為他爭取加薪，高塩將樹的反應很誠懇，「沒有關係啦！統一已經給我機會，我已經很滿意了，不用說給我錢啦！」

針對近年牛棚的缺陷，獅隊去年在選秀會上補進取得本土選手資格的日籍投手高塩將樹，本季出賽25場、37.2局，貢獻上半季全聯盟後援最多局數，拿下2勝9中繼成功5救援成功，防禦率1.91、每局被上壘率0.74都是極度出色的數據，甚至作為備位終結者出賽展現更高一籌的安定感，成為獅隊今年牛棚的及時雨。

高塩將樹表示，從去年到今年都是一樣的準備方式，雖然角色有一點改變，但沒有太大影響。談到密集出賽，他說，業餘有時也有密集出賽，雖然疲勞程度不一樣，「但都一樣是為了棒球、為了公司、為了球隊。」獅隊「保底」季後賽門票，高塩將樹知道還不到放鬆的時候，「還沒結束2025年球季，還沒辦法放鬆，要繼續努力。」

高塩將樹2016年底來台發展，多次向中職叩關皆不得其門而入，直到2024年才獲得獅隊在選秀會上指名，今年以36歲高齡在場上揮灑球技，他自信說：「雖然36歲，但穿上球衣和年紀就沒有關係，這是實力的世界，表現不好就再調整，沒有在在意自己的年紀。」

有趣的是，聽聞林岳平要幫他爭取薪水，高塩將樹卻給出特別的反應，「沒關係啦！其實我的年紀已經是要退休的年紀，去年統一獅給我機會，我就很滿意了，不用給我錢，他們已經給我很好的經驗和機會了，錢先不用沒關係。」他也提到，去年選秀至今約1年，2023年也曾與樂天桃猿隊有過自培因條件不符而必須解約的短暫緣分，「今天又在桃園拿到上半季冠軍，非常不可思議。」

商品推薦