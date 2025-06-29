中職／林岳平感謝5號洋投 要為高塩將樹爭取更好薪水

統一獅隊登頂中職36年上半季冠軍，總教練林岳平感謝洋投的貢獻，尤其是「五號洋投」高塩將樹，餅總表示將為他向公司爭取更好待遇。

獅隊本季在先發投手戰力折損頗重，失去土洋兩大王牌古林睿煬、勝騎士，卻依然可以艱險守下王座，定期「風火輪」操作讓洋投先發場次最大化，上半季共46場洋投先發，在2009年啟用全季120場、半季60場賽制以來排名史上第二多，僅次於2023年下半季味全龍隊的47場。獅隊先發洋投最終收下22勝，也是6隊最優。

針對近年牛棚的缺陷，獅隊去年在選秀會上補進取得本土選手資格的日籍投手高塩將樹，本季出賽25場、37.2局，貢獻上半季全聯盟後援最多局數，拿下2勝9中繼成功5救援成功，防禦率1.91、每局被上壘率0.74都是極度出色的數據，甚至作為備位終結者出賽展現更高一籌的安定感，成為獅隊今年牛棚的及時雨。

談到稱霸上半季，林岳平坦言，「相當不簡單，去年戰力有點流失，今年換了三個新洋投，上半季大量使用洋投，非常感謝他們的貢獻。」他更說：「尤其第五號洋投高塩將樹，讓我們非常感動，也會幫他跟公司爭取，給他更好的待遇。」

林岳平知道更大的任務還在後頭，「這是第一步，往年我們都上半季封王，還不曾全年第一，往這個目標前進，全體健康打完這個賽季。」

高塩將樹。記者陳正興／攝影

高塩將樹。記者陳正興／攝影

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