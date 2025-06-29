中職／少兩張ACE靠風火輪+塩之力撐住 林岳平5座季冠軍攀史上第二

統一獅隊登頂中職36年上半季冠軍，總教練林岳平拿下執掌兵符以來的第5座季冠軍，並列聯盟史上第二，接下來要追逐的目標只剩一個，但追逐之路還不到半途，洪一中手握13座季冠軍保有聯盟紀錄。

林岳平2020年先以代理教頭的頭銜接下獅隊兵符，該年下半季就上演奇襲逆轉，連續撐過背水一戰，在10月24日的保留比賽以3：2擊敗中信兄弟隊，這一座季冠軍到手，獲得真除，正式成為獅隊主帥。

林岳平接下來在2021年下半季、2023年上半季、2024年上半季都領軍稱霸，今天再擒2025年上半季冠軍，林岳平拿下執教第5座季冠軍，與徐生明並列史上第二多，排在他前面的人只剩帶領Lamigo桃猿隊（含La New熊）豪奪13座季冠軍的洪一中。

獅隊本季在先發投手戰力折損頗重，失去土洋兩大王牌古林睿煬、勝騎士，卻依然可以艱險守下王座，定期「風火輪」操作讓洋投先發場次最大化，上半季共46場洋投先發，在2009年啟用全季120場、半季60場賽制以來排名史上第二多，僅次於2023年下半季味全龍隊的47場。獅隊先發洋投最終收下22勝，也是6隊最優。

針對近年牛棚的缺陷，獅隊去年在選秀會上補進取得本土選手資格的日籍投手高塩將樹，本季出賽25場、37.2局，貢獻上半季全聯盟後援最多局數，拿下2勝9中繼成功5救援成功，防禦率1.91、每局被上壘率0.74都是極度出色的數據，甚至作為備位終結者出賽展現更高一籌的安定感，成為獅隊今年牛棚的及時雨。

林岳平擔任獅隊教頭11個半季，拿下5座季冠軍，等於有4成55機率領軍稱霸半季，戰功彪炳，但眼下任務還包括台灣大賽門票、總冠軍金盃。獅隊2020年奪得總冠軍後，接下來兩次闖進台灣大賽，都不敵中信兄弟隊，本季獅象大戰也由黃衫軍獲得壓倒性優勢，獅隊雖在今年上半季競逐中險勝兄弟，展望下半季仍有滿滿課題等待解題。

統一獅隊總教練林岳平。記者陳正興／攝影 統一獅隊總教練林岳平。記者陳正興／攝影 統一獅隊總教練林岳平。記者陳正興／攝影

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