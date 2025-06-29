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中職／橘海灑落桃園！猛獅稱霸上半季 林詔恩封王戰奪勝寫最年輕紀錄
花果山一隅流瀉橘色瀑布，統一獅隊今天以4：1險勝樂天桃猿隊，上半季封王魔術數字歸零，獅隊拿下隊史第18座季冠軍，成為今年第一支拿到季後賽門票的球隊。
這場賽事編號47號的比賽，在4月20日打到4局上，猿隊洋投霸鉧德在暴雨中因投手犯規、暴投送壘包，讓獅隊取得1：0領先；今天從一出局、三壘有人陳重羽已到2好3壞滿球數的打席續戰，猿隊換上莊昕諺接手，1球讓陳重羽揮出游擊方向滾地球出局，三壘上的林子豪跑回分數，擴大為2：0領先。
獅隊8局上陳傑憲敲二壘打，陳聖平執行短打，投手舒治浩接球後傳一壘發生爆傳，先讓陳傑憲跑回分數，林佳緯二壘打再添1分入袋，獅隊擴大為4：1領先。
獅隊左投林詔恩在4月20日投3局無失分，今天接續自己的未完戰役，第6局兩出局後保送成晉，再被林承飛敲出二壘打掉分，最終帳面紀錄為6.1局被敲5安打、失1分的優質先發。獅隊牛棚啟用王鏡銘0.2局、髙塩將樹2局攜手守成。
林詔恩以21歲136天成為季冠軍封王戰的勝利投手，改寫聯盟史上最年輕紀錄，原紀錄為2005年上半季加賽時誠泰Cobras隊林英傑24歲81天，獅隊隊史紀錄則是2001年上半季戴龍水的24歲265天。
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