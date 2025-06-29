中職／游承勳首安出爐解壓力 期待未來與韋宏亮曾偉喆對決
樂天桃猿隊游承勳暫居二軍安打王，升上一軍第2打席生涯首安出爐，他笑說，雖然算是「鳥安」但首安出爐壓力釋放；高中同學韋宏亮、曾偉喆今年投入選秀，也期待職棒場上投打對決。
18歲內野手游承勳去年選秀第5輪被桃猿選進，本季目前為止二軍出賽36場，共134打數敲出34支安打，打擊率2成54，暫居二軍安打王。
游承勳26日升上一軍，與富邦悍將交手7局下接替守備登場，9局上首打席敲出投手方向滾地球出局，延長賽11局上敲出游擊方向滾地球，悍將游擊手選擇抓三壘跑者，但沒有抓到出局數，游承勳生涯首安是內野安打。
游承勳表示，9局首打席得點圈有人機會，可惜沒能打出安打，11局跑上一壘後，一直問一壘指導教練翁克堯：「這是安打嗎？」獲得肯定的答案，他笑說，雖然是鳥安，但首安打出來後有壓力釋放的感覺，紀念球也有收回來留作紀念。
游承勳二軍出賽游擊、二壘都有守，今天賽前一軍3場出賽守備位置都是二壘，他表示，業餘時期內野守位都會守，沒有太大的落差，但進到職棒後，更強調接球的穩定度。
游承勳表示，二軍出賽在打擊技術層面沒有太多的調整，但攻擊策略上更有方向，也會請教學長吳桀睿，知道學長走過高低潮，希望從他身上學到東西。
今年投入選秀投手的韋宏亮、曾偉喆都是游承勳鶯歌工商時期同學，被問起是否期待同隊，游承勳笑說，更想在職棒舞台投打對決，但後來也補充說，可以再當隊友也不錯。
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