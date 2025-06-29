中職／拚桃園拋下橘色彩帶 獅隊洋投待命但盼不需用到

統一獅隊今天挑戰在桃園棒球場拋下橘色彩帶，今天面對樂天桃猿隊一戰為保留比賽，一開賽就是4局上、三壘有人局面，總教練林岳平賽前表示，順其自然就好，此役洋投會待命，但希望不要用上。

上半季激戰到最後一場比賽決定冠軍，獅隊封王魔術數字M1，今天客場面對猿隊，獅隊贏球或和局就入手隊史第18座季冠軍，若不幸輸球，則要寄望兄弟無法擊敗台鋼雄鷹隊，若形成獅輸、象贏就要進行加賽。

這場賽事編號47號的比賽，在4月20日打到4局上，霸鉧德在暴雨中因投手犯規、暴投送壘包，讓獅隊取得1：0領先，今天將從一出局、三壘有人陳重羽已到2好3壞滿球數的打席續戰，獅隊還有機會再添分數。

談到這場關鍵戰役，林岳平表示，「順其自然就好，差別在已經打了三分之一，選手進入比賽節奏可能要快一點，練習就要進入比賽情境，快速面對比賽。」

獅隊此役由林詔恩續投，賽前並無任何設定，林岳平說：「剩下6局守備，能投多少就多少，唯一目標就是收下勝利。」他表示，洋投此役也會待命，「希望不要用到就好。」

商品推薦