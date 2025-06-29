中職／陳重羽開賽2好3壞打席開「盲盒」 猿隊誰續投？古久保忘了

統一獅隊今天挑戰在桃園棒球場拋下橘色彩帶，今天面對樂天桃猿隊一戰為保留比賽，猿隊原本的先發投手霸鉧德已經無法上場，將由誰接手這場比賽？猿隊教頭古久保健二賽前表示：「我忘記了。」

上半季激戰到最後一場比賽決定冠軍，獅隊封王魔術數字M1，今天客場面對猿隊，獅隊贏球或和局就入手隊史第18座季冠軍，若不幸輸球，則要寄望兄弟無法擊敗台鋼雄鷹隊，若形成獅輸、象贏就要進行加賽。

這場賽事編號47號的比賽，在4月20日打到4局上，霸鉧德在暴雨中因投手犯規、暴投送壘包，讓獅隊取得1：0領先，今天將從一出局、三壘有人陳重羽已到2好3壞滿球數的打席續戰，獅隊還有機會再添分數。

霸鉧德已在26日降下二軍，猿隊今天必須更換投手，猿隊賽前白板上已經更換為今天的打線，但先發投手還是擺上霸鉧德的名字。

被問到投手會換上誰？首席教練曾豪駒說自己不知道，還拉來打擊教練林政億詢問：「你知道誰投嗎？」他的答案也是不知道。就連賽前聯訪聽聞提問，古久保健二表示，自己剛剛投手會議不在，忘記今天是誰要接著投。

古久保健二坦言，知道今天的情勢，就是獅隊贏球就封王，「目前就是把我們自己做好。」他也提到，猿隊這兩周打了12場比賽，選手都是抱持意志力撐到現在，其中還打了3場延長賽，「想著怎樣幫選手把疲勞降到最低，但昨天還是打到延長賽，對選手真的很抱歉。」眼下重點就是著眼下半季，讓選手可以好好養精蓄銳、重新調整好自己。

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