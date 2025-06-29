中職／Uni Girls登白襪台灣日演出 萊恩帶陳傑憲大禮包加脆麵交流

統一獅隊啦啦隊Uni Girls獲邀為芝加哥白襪隊「台灣日」擔任演出嘉賓，獅隊吉祥物萊恩也一同前往，Uni Girls、萊恩帶來獅隊台語年度主題曲「獅王尚勇」，以及經典的「統一尚勇」等應援曲，白襪官方也安排雙方吉祥物交換禮物。

這場美國時間6月28日在白襪主場登場的「台灣日」，為芝加哥當地台灣社團及僑界單位共同主辦，白襪官方也安排雙方吉祥物交換禮物，萊恩致贈獅隊主場球衣、陳傑憲世界冠軍MVP球帽及簽名球，以及台灣國民零嘴統一脆麵，給予白襪隊吉祥物Southpaw，萊恩也現場手繪塗鴉卡片展現最強吉祥物多才多藝的一面，讓這場台美棒球文化交流，增添可愛的畫面。

除了魅力十足開場應援舞演出，Uni Girls及萊恩也於四局至內野看台拋送白襪隊贈品予現場觀賽球迷，透過近距離互動，不僅讓芝加哥球迷見識到 UG女孩最親民可愛的模樣，也讓參與本次台灣日的所有女孩，獲得了寶貴難得的回憶與經驗。

Uni Girls妮妮表示，「真的沒有想過，能夠以Uni Girls妮妮身份站在大聯盟球場上開場表演，可以在美國、在芝加哥白襪主場聽到統一獅的應援曲，在場上除了很興奮外，更是滿滿的感動 ! 希望藉由這次機會，可以讓世界更加認識來自台灣的職棒啦啦隊。」

統一獅球團總經理蘇泰安表示，「非常感謝這次主辦單位邀請與和合作，讓統一獅Uni Girls及萊恩吉祥物登上MLB白襪隊主場，透過開場表演及互動，讓更多人認識統一獅及統一集團，也謝謝當地僑界們到場支持，希望這趟的交流活動讓參與的每一位都可以感受到來自台灣的熱誠，享受喜歡棒球的樂趣。 統一獅隊啦啦隊Uni Girls為芝加哥白襪隊「台灣日」擔任演出嘉賓，吉祥物萊恩也一同前往，白襪官方也安排雙方吉祥物交換禮物。圖／統一獅隊提供 統一獅隊啦啦隊Uni Girls為芝加哥白襪隊「台灣日」擔任演出嘉賓，吉祥物萊恩也一同前往。圖／統一獅隊提供 統一獅隊啦啦隊Uni Girls為芝加哥白襪隊「台灣日」擔任演出嘉賓，吉祥物萊恩也一同前往。圖／統一獅隊提供 統一獅隊啦啦隊Uni Girls為芝加哥白襪隊「台灣日」擔任演出嘉賓，吉祥物萊恩也一同前往。圖／統一獅隊提供

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