中職／張育豪挑戰捕手狀元 蔡琞傑、劉承佑、朱盟各具優勢

中華職棒36年選秀會野手群有值得期待的好手，張育豪挑戰睽違7年捕手狀元。劉承佑、蔡琞傑被評價有中長程火力，還有「天花板高」的游擊手朱盟，也都是首輪熱門。

中職選秀會明天登場，今年高中應屆畢業生共76人（其中2人國手資歷報名、2人為球團推薦）創新高外，捕手總計27人報名參選也是紀錄，捕手群中高中應屆畢業生張育豪、江庭毅及焦子杰受討論度高，張育豪甚至被視為狀元熱門。

高中3捕手吸睛 張育豪挑戰睽違7年捕手狀元

張育豪國三才開始練捕手，高中母隊普門中學教練曾評價他是頭腦精明、善用智慧的捕手，身材雖然算高大但是靈活。

張育豪去年入選亞青國家隊磨練，面對臨場狀況能掌握局面，傳球臂力是優勢，打擊具有一定的水平，力量、擊球率好，一度也有美職球隊觀察，雖沒能如願旅外，選擇投入中職選秀，要挑戰繼2018年戴培峰後、再出現捕手狀元。

平鎮高中捕手江庭毅。資料照

平鎮高中江庭毅從少棒到高中階段都是國家隊常客，大賽經驗豐富，蹲捕各方面能力均衡，能給投手安定感，唯一較吃虧的是身材，但打擊方面有慢慢長出長打，關鍵時刻屢有適時一擊、抗壓力佳。

西苑高中焦子杰在今年玉山盃青棒賽決賽屢有關鍵長打表現，拿下賽會捕手獎，打擊有力量、具有中長程打擊能力，被評價是這3名捕手中最會打的。

穀保家商左打蔡琞傑「內外兼修」。資料照

蔡琞傑、劉承佑打擊能力佳 朱盟「天花板高」

來自穀保家商的左打蔡琞傑「內外兼修」，以二壘位置報名，也可守外野，內外野守位均衡、有「工具人」潛力，去年玉山盃曾在職棒場地天母棒球場開轟，被評價進到職棒打擊穩定度再提升，有機會養成砲、挑戰首輪。

穀保家商外野手左打劉承佑打擊能力在本屆野手前段班，有不錯的擊球率，具有腳程優勢，外野守備範圍大，打、跑、守兼具，也被認為是首輪熱門。

穀保家商外野手左打劉承佑。資料照

來自台東體中的游擊好手朱盟，高中階段也有美職球隊關注，被評價現階段完成度不高，但「天花板高」，具有身材條件、運動能力天賦佳，讓球探有想像空間，打擊有力量，被視為首輪熱門，但能否成長到預期的「天花板」，也可能影響順位評估。

西苑高中二壘手、左打吳承皓打擊能力不錯，揮棒簡潔是特色，守備中規中矩，也有機會挑戰輪次。麥寮高中二壘手、右打王翾祐揮棒速度快，具備廣角打擊能力，打、跑、守都有中上水準，也是受到期待的好手。

台東體中游擊好手朱盟。資料照

平鎮高中游擊手黃天賜也是三級棒球國家隊常客，被評價現階段完成度優於朱盟，傳球和接球穩定性佳，守備靈活、球感好，屬於守優於攻的球員，也具備潛力。

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