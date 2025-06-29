中職／韋宏亮近即戰力也成狀元人選 曾偉喆條件佳拚順位

中華職棒36年選秀會明天登場，扣除旅外投手黃暐傑，來自大學、社會隊投手挑戰最佳順位，新北凱撒韋宏亮、國體大曾偉喆具備條件，高中畢業生也有不少具「想像空間」潛力股。

今年中職選秀會雖被評價為「小年」，但各隊教練幾乎都提到希望能找到好手、符合隊形需求戰力，撇除因動刀不在實戰狀態，但本身條件仍頗具好評的旅外投手黃暐傑，其餘投手群最佳順位有可能出自大學、社會隊。

韋宏亮接近「即戰力」 曾偉喆條件佳挑戰順位

社會隊新北凱撒19歲右投韋宏亮被認為是本屆較接近「即戰力」的投手，高中階段因動刀休息，近一年身體變得更壯，揮臂速度快，滑球可以有效製造揮空，最快球速也可投到約152公里，均速提升至146公里左右，在新北凱撒定位終結者，進到職棒被評價有機會是布局投手人選。

國立體大19歲右投曾偉喆。資料照

手握狀元籤的台鋼雄鷹對狀元人選內部有多方討論，包括潛力派和即戰力派，呼聲高的人選有高中應屆畢業捕手張育豪，但若以即戰力投手考量，韋宏亮也可能是狀元人選。

來自國體大的19歲右投曾偉喆高中是投打二刀流，高中時期無論投手、打擊都獲好評，具開轟能力，升上大學後以投手出賽。曾偉喆具身材條件，有好的揮臂，不錯的滑球、變速球，球質突出，最快球速能投到約150公里，進到職棒有機會先發養成，也有機會挑戰首輪。

台體大20歲右投呂昱廷是大學端受關注的投手之一，3/4出手角度是特色，去年在捷克棒球週、荷蘭哈連盃都獲選最佳投手獎，今年大專棒球聯賽、春季聯賽中有投出完封、完投紀錄，最快球速約145公里。

平鎮高中18歲右投手哀宥宇（圖）大賽經驗多。資料照

哀宥宇、邱立璿完成度高 徐磊投球能力好

高中投手群中，平鎮高中畢業的哀宥宇、邱立璿算是完成度相對高的投手，被看好有機會挑戰前兩輪。

18歲右投哀宥宇高二開始成為球隊主力投手，大賽經驗多，有具水準的滑球，還有曲球、變速球，練習賽曾投出最快球速150公里，進到職棒後先發或後援養成看法都有。

18歲右投邱立璿在高三最後階段大賽投出表現拉抬身價，被母隊總教練吳柏宏點名不斷突破，在王貞治盃青棒賽最快球速投到149公里，有出色的滑球，具備身材條件和好的投球能力。

平鎮高中18歲右投手邱立璿。資料照

18歲麥寮高中右投徐磊被評價投球能力算頂尖，滑球投得出色，進到職棒可往中繼投手養成，挑戰前3輪。

鍾亦恩成長有「想像空間」 下勾陳世展拚特色

來自西苑高中的左投鍾亦恩成長讓人有「想像空間」，具備好的協調性和柔軟性，身高182公分、體重62公斤，身材單薄仍可投到143公里，進到職棒有先發養成的可能、球速有往上提升的空間，有機會挑戰前3輪。

西苑高中左投鍾亦恩（中）成長讓人有「想像空間」。資料照

同樣來自西苑、長相神似陳仕朋的右投王奕翔，在玉山盃青棒賽冠軍戰飆出生涯最速146公里，助隊奪冠、獲賽會MVP，球質好，也被認為具備潛力。

來自台東體中有「東體彭于晏」封號的左投李育朋，近期最快球速約141公里，被評價具有投球能力，能夠混合發揮武器庫中各種球路威力。左投中來自三民高中的林紘維也有潛力，有不錯的變速球，並具備不錯投球能力。

今年怪投中，來自台東體中的「綠島潛水艇」右投陳世展，在母隊教練眼中具有很好的應變能力和企圖心，也被評價比相同類型、台鋼雄鷹投手張喜凱高中同期好。

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