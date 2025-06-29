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中職／獅隊今拚桃園拋彩帶 史上第12次季冠之爭糾纏到最終戰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅投手林詔恩今晚預計在保留比賽繼續登板。本報資料照片
統一獅投手林詔恩今晚預計在保留比賽繼續登板。本報資料照片

中華職棒36年上半季激鬥，最快將在今天產生結局，統一獅隊挑戰在上半季最後一場比賽拋下橘色彩帶，而這是史上（不含單一賽季）第12次季冠軍打完球隊最後一場比賽後才誕生，前一次就是2020年下半季的獅隊。

獅隊昨天以3：1力克富邦悍將隊，加上中信兄弟隊4：8不敵台鋼雄鷹隊，重新點亮封王魔術數字M1，今天在桃園棒球場面對樂天桃猿隊的比賽將從4局上、1：0領先打起，獅隊贏球或和局就入手隊史第18座季冠軍，若不幸輸球，則要寄望兄弟無法擊敗台鋼雄鷹隊，若形成獅輸、象贏就要進行加賽。

史上第一次球隊打完最後一戰後才產生季冠軍為1997年上半季，時報鷹隊在6月15日已經打完上半季48場比賽，尚未確定封王，直到隔天排名第二的獅隊輸球，才確定鷹隊非自力封王。

接下來在半季50場賽制中，2004年下半季興農牛、2005年上半季誠泰Cobras（加賽）、2005年下半季興農牛、2007年下半季La New熊、2008年下半季La New熊，以及半季60場賽制時代的2009年上半季統一獅、2011年下半季Lamigo桃猿、2014年下半季中信兄弟、2017年下半季Lamigo桃猿、2020年下半季統一獅隊，都是在打完最後一場比賽後才能確定季冠軍得主。

林岳平執掌獅隊兵符後，第一座季冠軍就是決戰最後一場拿下，2020年下半季先在新莊棒球場擊敗富邦悍將隊，撐過背水一戰，接著最後一場同樣是保留比賽，原本先發投手為潘威倫，在確定攸關冠軍後，改由泰迪接手，最終投5.2局失1分（無責失），幫助獅隊終場以3：2擊敗兄弟，拿到下半季冠軍。

至於半季60場的最速封王紀錄為2012年上半季獅隊，打到第50場、6月2日就確定封王，但該年獅隊並非最終總冠軍。

歷年打到最後一戰才產生的季冠軍（封王場次/總場次）

1997上：時報鷹（48/48）

2004下：興農牛（50/50)

2005上：誠泰（51/50)

2005下：興農牛（50/50）

2007下：LaNew熊（50/50)

2008下：LaNew熊（50/50)

2009上：統一獅（60/60)

2011下：Lamigo桃猿（60/60）

2014下：中信兄弟（60/60）

2017下：Lamigo桃猿（60/60）

2020下：統一獅（60/60）

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統一獅 台鋼雄鷹 Lamigo桃猿

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