中職／獅贏象輸…兄弟逆轉封王只剩加賽劇本

中信兄弟今天在洲際主場以4：8輸給台鋼雄鷹隊，中斷5連勝，加上另一地統一獅隊贏球，上半季逆轉封王劇本只剩加賽一條路，還必須明天贏球且獅隊輸球；而雄鷹隊贏球後，明天續戰兄弟要第12次挑戰難以逾越的「5成之壁」。

今天賽前兄弟與獅隊戰績同為34勝24敗，兩隊都剩下兩場比賽，而隨著今天獅隊贏、兄弟輸，雙方勝差來到1場，明天必須勝負逆轉、或兩隊都和局，兄弟才有機會扳平戰績，並透過加賽贏得上半季冠軍；反之獅隊只要贏球就確定奪冠。

雄鷹昨天挑戰5成勝率失敗，今天賽後戰績又回到29勝30敗，明天是上半季第12次也是最後一次挑戰5場勝率的機會，前11次雄鷹都輸球。

兄弟今天雖然在2局下先攻下2分，然而雄鷹靠著4局上魔鷹的本季第19轟、一發兩分砲扳平，魔鷹生涯累積49轟，若在明年達陣50轟，將追平統一獅隊傳奇洋將布雷的史上最速50轟（162場）紀錄。

雄鷹在5局上由「得點圈之鬼」吳念庭先敲出超前分的二壘安打，捕手張肇元也敲出2分打點二壘安打擴大領先；而面對兄弟追到1分差，8局上又是林家鋐、王博玄的兩支1分打點安打，要回優勢。

兄弟先發投手黃博多雖然撐滿6局，但被敲6支安打、丟掉5分，防禦率上升到2.45，也吞下本季第3敗（7勝）；雄鷹先發投手吉田一將則是5.2局被敲8支安打、丟掉4分，拿下本季第2勝（4敗）。

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