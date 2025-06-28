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中職／林安可百轟值千金 獅隊2連勝找回封王優勢
上半季倒數第二戰，統一獅隊今天靠著梅賽斯8局8次三振、1分非責失的好投，加上林安可生涯百轟的兩分砲，以3：1擊敗富邦悍將隊，2連勝後為爭取季冠軍站到有利位置。
獅隊今天2局下2出局後潘傑楷敲安上壘，接著盜壘時趁著對手失誤，一路跑回本壘得分；4局下林安可在1出局、一壘有人時上場打擊，從力亞士手中敲出一發中外野兩分砲，幫助獅隊擴大領先。
林安可在生涯出賽第523場達成第100轟，超越彭政閔的566場排在中職史上第8快，統一獅隊史則排第二；隊史最快是蘇智傑的448場，也是聯盟史上次快成績，最快是高國輝的364場。
梅賽斯前6局封鎖悍將打線，第7局因為保送范國宸後被王念好敲出二壘安打，加上外野手失誤，讓范國宸直接回來得分，只不過第8局續投是三上三下的完美收尾。
梅賽斯僅用95球就投出生涯最長的8局，期間被敲4支安打，丟掉1分非責失，讓防禦率下降到2.48，收下本季第6勝，梅賽斯賽後表示：「在這場關鍵賽事投球，心情非常興奮，但還是要保持日常的工作，也很高興球隊拿下勝利。」
獅隊取得2連勝後，就看今天另一地台鋼雄鷹和中信兄弟之戰，若兄弟輸球，獅隊只要明天對樂天桃猿隊的保留比賽自己贏球，就能奪得隊史第18座季冠軍。
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