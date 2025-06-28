中職／魔鷹423呎暴力轟！挑戰中職最速50轟紀錄差一步

台鋼雄鷹隊超狂洋砲魔鷹又開轟了，今天用一發兩分砲追平落後的劣勢，不僅將本季全壘打榜第一的數字推上到19轟，生涯第二個賽季還沒打完一半就已累積49轟，有機會挑戰統一獅隊「轟天雷」布雷高懸17年的聯盟最速50轟紀錄。

雄鷹今天2局下先丟掉2分，不過4局上吳念庭開局敲安後，魔鷹緊接著補上一發中外野全壘打，一棒將比數追平，這球飛到中右外野看台上被球迷直接接到，擊球初速113哩（約182公里）、飛行距離來到423呎（約128.9公尺）。

魔鷹去年就以單季30轟拿下全壘打王，今年產量持續激增，在今天生涯出賽第161場就敲出第49轟，距離50轟只差一步。

中職最速50轟紀錄是布雷在2008年以162場締造，魔鷹若是今天再補上一轟可以寫下新紀錄，留到明天雄鷹在洲際續戰兄弟才敲出，也有機會追平。

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