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中職／林安可關鍵戰敲生涯百轟 史上第8快超車彭政閔、隊史第2快
統一獅隊關乎上半季冠軍的倒數第二場賽事，今天靠著林安可在4局下敲出兩分砲，面對富邦悍將隊取得3：0領先，這也是林安可生涯第100轟、本季第11轟，523場達陣是史上第8快，超越中信兄弟隊傳奇球星「恰恰」彭政閔。
獅隊今天2局下2出局後潘傑楷敲安上壘，接著盜壘時趁著對手失誤，一路跑回本壘得分；4局下林安可在1出局、一壘有人時上場打擊，從力亞士手中敲出一發中外野兩分砲，幫助獅隊擴大領先。
林安可上次開轟是6月12日，當時單場雙響砲讓百轟倒數進入M1，今天達成後隊友直接在休息區前跳舞迎接，讓他免了還要想舞步的煩惱。
林安可生涯出賽523場達成第100轟，超越彭政閔的566場排在第8快，統一獅隊史則排第二；隊史最快是蘇智傑的448場，也是聯盟史上次快成績，最快是高國輝的364場。
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