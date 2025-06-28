中職／補賽週終極大Boss！富邦悍將強投封鎖 挑戰歷史紀錄

中華職棒上半季冠軍的獅象之爭進入白熱化，然而富邦悍將近期卻是不靠啦啦隊就重新掠奪球迷目光，勢不可擋的連勝氣勢宛如補賽週的「終極大Boss」，被球迷封為「最強水鬼邦」。

憑藉適時火力和強力投手表現，富邦昨晚再以5：0完封味全龍，成為聯盟史上第6支單週完成3場完封勝的隊伍。悍將剩下兩場比賽有機會力拚中職36年來前所未見的「單週4完封」壯舉。

富邦悍將是從6月22日對中信兄弟吞下對戰6連敗後強勢反彈，進入補賽週連續擊敗統一獅和樂天桃猿，昨再完封味全龍，豪取本季最佳4連勝；更可怕的是，其中3場為完封勝，強勢攪亂上半季獅象爭冠格局，成為季末潛藏的不安因子。

昨役悍將推出黃保羅掛帥先發，投出生涯代表作。他全場狂飆生涯新高105球，投滿8局僅被敲出3支安打，送出1次三振與4次保送，成功封鎖味全打線，收下本季第3勝，並榮膺單場MVP。比賽後段由賴鴻誠穩穩關門，鎖住勝利。

富邦悍將的「單週3完封」紀錄已追平聯盟歷史紀錄，先前僅有5隊達成，包括1991年的兄弟象、1995年的時報鷹，至於統一獅曾在2000、2006與2021年三度達陣。

富邦悍將本週賽程還剩下兩場，今晚先在台南與統一獅再戰，明晚則回到新莊主場迎接味全龍，倘若能再多添一場完封勝，他們將成為史上首支單週完封達4場的球隊，締造歷史新頁。

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