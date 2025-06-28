中職／11勝0敗超人力霸王主題日 獅隊公布票價、贈品

統一獅隊今天公布與超人力霸王聯名主題日的票價資訊，7月25日（周五）到27日（周日）於台北大巨蛋盛大舉辦，連續三天行銷活動推出不一樣票價價格及專屬贈品，7月2日開始陸續開賣、7月4日全部開賣。

統一獅隊超人力霸王聯名主題日系列贈品以戶外生活周邊為設計，其中包括聯名折疊自動傘、舒適毛毯、露營椅、杯墊組、手提袋、收納箱，依據不同日期及座位區，讓球迷搶先收藏。

為了吸引家庭族群闔家進場同樂，也特別規畫家庭席三人套票及家庭席四人套票，提供球迷擁有不同的選擇，連續三天進場感受超人力霸王霸氣魅力。

獅隊自2018年起與超人力霸王聯名過四個賽季，合計一共11場比賽全部拿下勝利，包含1場完全比賽、1場無安打比賽，今年獅隊這個主題日則要在大巨蛋要面對上半季對戰苦手的中信兄弟。

統一獅隊今天公布在台北大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天公布在台北大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天公布在台北大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天公布在台北大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天公布在台北大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天公布在台北大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。圖／統一獅隊提供

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統一獅隊今天公布在台北大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。圖／統一獅隊提供

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