中職／我本來要去開球啦…陳傑憲助獅止連敗 破低潮也懂自嘲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊陳傑憲今天敲出三分砲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳傑憲今天敲出三分砲。圖／統一獅隊提供

統一獅隊陳傑憲今晚5打數3安打、6打點的演出，幫助獅隊以12：5擊敗台鋼雄鷹隊，維繫上半季希望，賽後獲選單場MVP的他擺脫低潮也能夠自嘲，開玩笑說：「注定好的啦，本來我今天要去開球。」

陳傑憲日前受邀前往美國職棒白襪隊開球，然而日期落在台灣時間29日，勢必卡到補賽周最後幾天，原本就計畫出行的Uni-Girls就在昨天出發。

而留在台灣的陳傑憲今天成為勝利功臣，在球隊前3局猛攻12分裡頭貢獻了6分打點，包含1支三分砲，陳傑憲說：「沒有隊友就沒有我的表現，感謝團隊製造機會。昨天有點睡不著覺，滿多機會在我身上，我沒有把握住，今天有點一吐怨氣。」

而陳傑憲今天換上藍色球棒就打破個人單場打點新高，他透露，這是打擊教練馬修爾所挑選，「選手有狀況就會怪東怪西嘛，換個球棒就是拐氣，原本棒子打沒有那麼好，所以不斷嘗試。」

獅隊從上半季點亮魔術數字M4後吞下3連敗，不僅燈號熄滅，戰績也被中信兄弟追平，陳傑憲表示，這段期間球迷有壓力，球員的壓力更大，「在休息室我們就是不斷心靈雞湯，讓大家不要那麼有壓力。」

陳傑憲表示，總教練林岳平也提醒，目標是取得年度第一，上半季冠軍只是一個階段，「不管有沒有拿到，都還是要打下半季。」

陳傑憲也跟現場的球迷喊話，希望不要因為幾場比賽就影響心情，「不要贏球才愛統一，愛統一要永遠支持。」也補充說到，「如果真的要批評選手，現場的最有資格，因為你們來球場為我們加油、看我們的表現，謝謝你們到場加油，我們會繼續努力。」

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陳傑憲 林岳平 台鋼雄鷹

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