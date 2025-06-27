中職／29日成獅象爭冠關鍵！陳傑憲打點破新高 猛獅止3連敗

前8場只敲回1分打點的陳傑憲，今天只用3局時間就打回6分打點，締造個人生涯新高，也點燃統一獅隊攻勢，最終以12：5擊敗台鋼雄鷹隊；而中信兄弟隊同日贏球，雙方繼續以34勝24敗戰平，上半季冠軍要打到最後一刻才會出爐，甚至加班。

獅隊最近9場比賽3勝6敗，尤其近期的3連敗丟掉領先優勢被兄弟趕上，而這段期間陳傑憲僅敲出1分打點，今天的他不一樣了。

陳傑憲首局一壘安打帶有2分打點，為球隊先馳得點，第2局敲出三分砲，第3局的安打再追加1分打點，3局、3打席已經完成猛打賞、輸出6分打點，成為中職史上第三人。

能在前3局就敲出3安打、6分打點，中職過去僅發生兩例，分別是2003年3月27日王傳家（最終3安打、7打點）、2016年7月21日羅國龍（最終6安打、8打點），陳傑憲今天則是3安打、6打點作收，三位都是獅隊打者、一脈相傳。

靠著前3局12：0領先，獅隊先發投手飛力獅繳出6局失3分的優質先發，接著胡智爲1局失2分、王鏡銘1局無失分、吳承諭1局無失分，都無礙大局，由獅隊帶走勝利、中斷3連敗。

加上另一地中信兄弟以2：1戰勝樂天桃猿隊，獅象戰績繼續扯平，兩隊都剩下兩場比賽，無論明天勝敗結果，都要到29日戰績佔優的一方才能奪得上半季冠軍，如果29日打完仍平手，就要啟動加賽機制。 統一獅隊先發投手飛力獅繳出6局失3分。圖／統一獅隊提供 統一獅隊陳傑憲（右）敲出三分砲。圖／統一獅隊提供

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