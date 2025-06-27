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中職／黃保羅請纓續投拯救悍將牛棚 鋒總說謝謝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊先發投手黃保羅。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手黃保羅。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在先發投手黃保羅8局無失分演出下，以5：0擊敗味全龍隊取得4連勝、3場完封對手，悍將總教練陳金鋒感謝黃保羅在昨天11局延長賽後挺身而出，黃保羅則說：「我想試試看。」

黃保羅今天投完7局已經96球，過去生涯單場最多投100球的他，8局下繼續站上投手丘，面對4人次但只用9球收工，105球創新高、投滿8局平最高，拿下本季第3勝。

黃保羅表示，7局投完之後，教練團有想要換頭，「但我自己說想試試看繼續投，也謝謝守備的幫忙。」黃保羅指的是第8局陳子豪敲出的外野強勁飛球，被孔念恩跳起接殺。

「保羅今天投得非常好。」陳金鋒說：「也謝謝他，昨天打到11局，牛棚用得比較多，他投到8局讓投手可以休息，會考量續投是分差有夠，加上後面還有2場比賽要打。」

其實黃保羅前3場都投不滿6局，單場失分都在5分以上，今天會有這樣的蛻變，黃保羅表示這幾天有針對擺臂調整，前悍將投手范玉禹現在從事運科相關，「他有給我建議，在揮臂軌跡上修正。」

再加上教練提醒，黃保羅今天更積極攻擊好球帶，配球上也多嘗試指叉、曲球，收到好效果，「前3場控球沒有很好，變化球走在前面結果，對方比較好抓直球，今天比例大概一半一半。」

105球似乎有挑戰生涯首次完投完封的空間，但黃保羅也說，自己沒有去想這點，「不要造成球隊負擔，球數到了就下來。」至於跟徐若熙同場較勁，「我不是打者無法對決，（平鎮高中）學長的球很快、很準。」

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黃保羅 陳金鋒 平鎮高中

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