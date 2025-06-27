中職／中心棒次11支0+致命跑壘 平野惠一坦言：滿多miss的一戰

中信兄弟隊今天以2：1擊敗樂天桃猿隊，繼續守護上半季戰績領先位置，與統一獅隊糾纏。兄弟教頭平野惠一賽後談起這場比賽，卻有更多不滿之處，坦言「滿多miss」，且中心棒次全員熄火，盼兄弟們繃緊神經面對接下來的比賽。

兄弟一開賽就靠宋晟睿的陽春砲取得領先，但一直難以擴大優勢，猿隊第2局出現守備兵荒馬亂的一局，游擊手林承飛2次失誤、三壘手林智平1次失誤攪局，但魔神樂強勢把關，包括一次游擊方向滾地球形成雙殺，以及K掉宋晟睿，該局隊友3次失誤卻能0失分全身而退。

此外，7局上首位打者王威晨就敲安打，岳東華短打將他送上二壘，高宇杰補上安打，形成一、三壘有人局面，張仁瑋的打席，高宇杰啟動在壘間遭到夾殺，但王威晨也伺機離壘被猿隊注意到，在本壘前抓到出局數，幸好張仁瑋後續仍有安打，兄弟仍追加第2分入袋。

「滿多miss的一場比賽，一直在想怎樣可以更好。」平野賽後感嘆，對於第七局的跑壘疏失，他說這是屬於戰術機密，無法說得太詳細，「但可以說的是，確實是跑者的失誤。」

平野也點出，今天中心棒次合計11支0，只有陳俊秀靠保送上壘一次，攻勢是靠前段、後段棒次搶回來，「希望明天中心棒次可以加油。」

兄弟接下來將回到洲際棒球場面對台鋼雄鷹隊，挑戰季冠軍，平野表示，希望兄弟球迷都能進場幫他們加油，也盼選手更努力，「順利回應球迷期待。」

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