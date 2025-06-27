中職／初嘗爭季冠軍滋味很新鮮 若需G361羅戈願助一臂之力
上半季冠軍爭奪戰白熱化，中信兄弟今天贏球，繼續以34勝24敗守住戰績排名第一。羅戈此役以102球、6.1局收工，若有加賽，他說只要球隊有需要，自己一定鼎力相助。
兄弟今天以2：1險勝樂天桃猿隊，洋投羅戈以102球先發6.1局，僅被敲6安打、失1分，送出7次三振，為兄弟守住爭冠路上重要的一勝。
羅戈表示，「無庸置疑，就是把這場比賽當成像是季後賽很重要的比賽，所有隊友都帶著這樣的感覺上場。」他也感謝宋晟睿首局首打席就以陽春砲助威，「讓我上去投球更有信心。」
羅戈去年效力富邦悍將隊，未體驗過季冠軍爭霸的感覺，今年穿上黃衫就感受到上、下半季賽制帶來的刺激感，羅戈也說：「有感覺到不一樣，球隊氣氛、精神都不一樣，上場就是去拚，全隊都想著拿出最好表現。」
如果獅象戰績繼續咬平，必須戰至表定週三的G361加賽決定上半季王者，屆時休息4天的羅戈是否有可能再上？羅戈回應：「這個不是我能決定，要看教練團，但如果有需要，我一定會儘量幫忙，這也是我在這支球隊的原因。」
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