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中職／黃保羅105球、8局無失分勝過徐若熙 恐怖悍將4連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊先發投手黃保羅。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手黃保羅。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊上半季尾聲展現恐怖風貌，今天在徐若熙退場後單局猛攻5分，加上先發投手黃保羅以生涯最高用球數追平生涯最多的8局無失分，最終以5：0擊敗味全龍隊取得4連勝，上半季最後2場比賽有機會挑戰球團史紀錄。

悍將4連勝寫下球隊本季新高，上一次4連勝已經是去年7月23日到28日，下一場移師台南棒球場對上統一獅隊，要挑戰2020年以來首見的5連勝，球團史最高紀錄是2019年6月30日到7月11日的6連勝。

黃保羅今天表現壓過中職本土王牌徐若熙，先發8局追平生涯最高，投105球改寫原本最多的100球，被敲3支安打，沒有失分，另有4次四壞、1次三振，防禦率下修到3.92也收下個人本季第3勝（5敗）。

季後可望旅外的徐若熙今天也有教士、遊騎兵、光芒三支美職球隊到場觀察，不過僅投72球、5局退場，被敲2支安打無失分，另有6次三振、3次四壞保送，無關勝敗，上半季1勝5敗作收，防禦率1.66。

悍將在6局上展開10人次的猛攻，從林岳谷的內野安打開始，范國宸適時安打先馳得點，高捷保送形成滿壘，2出局後孔念恩二壘安打2分打點、劉俊豪一壘安打2分打點，分別棒打郭郁政、李超，一口氣灌進5分。

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黃保羅 徐若熙

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