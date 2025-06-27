聽新聞
0:00 / 0:00
中職／黃保羅105球、8局無失分勝過徐若熙 恐怖悍將4連勝
富邦悍將隊上半季尾聲展現恐怖風貌，今天在徐若熙退場後單局猛攻5分，加上先發投手黃保羅以生涯最高用球數追平生涯最多的8局無失分，最終以5：0擊敗味全龍隊取得4連勝，上半季最後2場比賽有機會挑戰球團史紀錄。
悍將4連勝寫下球隊本季新高，上一次4連勝已經是去年7月23日到28日，下一場移師台南棒球場對上統一獅隊，要挑戰2020年以來首見的5連勝，球團史最高紀錄是2019年6月30日到7月11日的6連勝。
黃保羅今天表現壓過中職本土王牌徐若熙，先發8局追平生涯最高，投105球改寫原本最多的100球，被敲3支安打，沒有失分，另有4次四壞、1次三振，防禦率下修到3.92也收下個人本季第3勝（5敗）。
季後可望旅外的徐若熙今天也有教士、遊騎兵、光芒三支美職球隊到場觀察，不過僅投72球、5局退場，被敲2支安打無失分，另有6次三振、3次四壞保送，無關勝敗，上半季1勝5敗作收，防禦率1.66。
悍將在6局上展開10人次的猛攻，從林岳谷的內野安打開始，范國宸適時安打先馳得點，高捷保送形成滿壘，2出局後孔念恩二壘安打2分打點、劉俊豪一壘安打2分打點，分別棒打郭郁政、李超，一口氣灌進5分。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言