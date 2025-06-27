中職／魔神樂7局失2分桃猿還是掰了 上半季爭霸剩獅象相爭

隔岸觀火坐上王座，中信兄弟隊今天終於站上賽場，以2：1險勝樂天桃猿隊，繼續守護戰績第一的位置；猿隊的淘汰指數則是歸零，確定上半季冠軍無望，剩下兄弟、統一獅隊相爭。

兄弟的優勢從開路先鋒宋晟睿就打下，延續面對魔神樂的壓倒性數據，首局首打席就從他手中敲出陽春砲，開賽兩分鐘就幫助兄弟取得1：0領先。

猿隊第2局出現守備兵荒馬亂的一局，游擊手林承飛2次失誤、三壘手林智平1次失誤攪局，但魔神樂強勢把關，包括一次游擊方向滾地球形成雙殺，以及K掉宋晟睿，該局隊友3次失誤卻能0失分全身而退。

魔神樂度過亂流後，對兄弟打線上演完全壓制，一度12上12下，直到第7局面對首位打者王威晨才再被敲安，後續高宇杰、張仁瑋都敲安打，兄弟再添第2分入袋，魔神樂最終以7局被敲5安打失2分收工。

兄弟洋投羅戈前6局讓猿隊分數掛蛋，第7局被前兩位打者張閔勛一壘打、林承飛二壘打形成無人出局、二三壘有人危機，陳晨威的二壘方向滾地球送回1分，兄弟也在此時換投，蔡齊哲接連解決陳佳樂、游承勳，避免危機擴大。

羅戈最終以102球先發6.1局，被敲6安打、失1分，送出7次三振，為兄弟守住爭冠路上重要的一勝。

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