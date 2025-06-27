中職／陳傑憲前3局3安打6打點史上第3人 清一色都是獅子軍

統一獅隊從戰績獨走到步步為營，今天面對台鋼雄鷹隊之戰大肆開火，隊長陳傑憲前3局3打席就敲3安打、灌進6分打點，寫下史上第三人紀錄，前兩人也都是獅子軍，分別是2003年3月27日王傳家、2016年7月21日羅國龍。

獅隊至今天賽前戰績33勝24敗，與中信兄弟隊一模一樣，兩隊並列第一，要透過接下來3場比賽決定上半季王者，若無法分出高下，就必須鏖戰至G361。

獅隊今天找回獅子軍的霸氣，前3局就灌進12分，陳傑憲首局一壘打帶有兩分打點，第二局敲出三分砲，第三局安打再追加一分打點，3局、3打席已經完成猛打賞、瘋狂輸出6分打點。

能在前3局就敲出3安打、6分打點，過去僅發生兩例，分別是2003年3月27日王傳家（3響砲、7打點）、2016年7月21日羅國龍，王傳家最終該場數據就是3安打、7打點，羅國龍則是6安打、8打點。

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