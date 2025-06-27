聽新聞
0:00 / 0:00
中職／陳傑憲前3局3安打6打點史上第3人 清一色都是獅子軍
統一獅隊從戰績獨走到步步為營，今天面對台鋼雄鷹隊之戰大肆開火，隊長陳傑憲前3局3打席就敲3安打、灌進6分打點，寫下史上第三人紀錄，前兩人也都是獅子軍，分別是2003年3月27日王傳家、2016年7月21日羅國龍。
獅隊至今天賽前戰績33勝24敗，與中信兄弟隊一模一樣，兩隊並列第一，要透過接下來3場比賽決定上半季王者，若無法分出高下，就必須鏖戰至G361。
獅隊今天找回獅子軍的霸氣，前3局就灌進12分，陳傑憲首局一壘打帶有兩分打點，第二局敲出三分砲，第三局安打再追加一分打點，3局、3打席已經完成猛打賞、瘋狂輸出6分打點。
能在前3局就敲出3安打、6分打點，過去僅發生兩例，分別是2003年3月27日王傳家（3響砲、7打點）、2016年7月21日羅國龍，王傳家最終該場數據就是3安打、7打點，羅國龍則是6安打、8打點。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言