中職／前8戰1打點...今2局5打點 陳傑憲開轟點燃獅隊火力

統一獅隊最近9場比賽是3勝6敗，花光上半季冠軍王座的領先優勢被中信兄弟隊追平，期間隊長陳傑憲出賽8場僅敲出1打點，但今天陳傑憲前2局就狂敲5分打點，包含一支三分砲，幫助獅隊面對台鋼雄鷹隊打完前2局取得8：0領先。

作為獅隊代表性打者，陳傑憲今天在1局下、無人出局一三壘有人時，敲出左外野平飛安打，一棒敲回2分外，自己也趁傳推進上二壘，後續加上陳鏞基二壘安打、陳重羽犧牲觸擊強迫取分，獅隊在此局取得4：0領先。

2局下獅隊攻勢再起，陳重廷、邱智呈兩支安打，鋪墊1人出局、一三壘有人舞台，陳傑憲這次一棒把球掃到右外野全壘打牆外，將比數拉開到7：0，陳傑憲繞過一壘壘包時振臂高呼，也比出代表三分砲的「OK」手勢向三壘指導教練打招呼，這是他相隔12場的本季第4轟。

獅隊今年上半季率先取得30勝，而中職自2009年採單季120場賽制後，上半季先奪30勝的16隊全數封王，然而近期獅隊的3連敗，導致戰績被中信兄弟扳平、魔術數字熄燈，上半季倒數3場，獅隊要力阻兄弟逆襲。

商品推薦