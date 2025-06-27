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中職／不去看魔鷹「尾巴」吉力吉撈6月狂轟：要走自己的路

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出本季第11轟。圖／味全龍隊提供
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出本季第11轟。圖／味全龍隊提供

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠靠著6月7轟的好手感，以11轟衝上全壘打榜第二名，雖然魔鷹同樣單月7轟維持領先，但吉力吉撈不會去多想，「把自己的車子開好、走自己的路。」

6月進入尾聲，吉力吉撈無疑是本月打擊最火燙的打者之一，與魔鷹暫時並列單月最多轟之外，還有著3成49的打擊率，單月壘打數50、18分打點、7支二壘安打都獨居第一。

對於每年幾乎都在6月開始提升打擊數據，吉力吉撈認為，前面可能在春訓後進入賽季，心態上比較急，導致節奏無法慢下來，「現在就是做好時間分配、規律，維持好的身體感覺去比賽。」

距離魔鷹的全壘打王差距還有7轟，吉力吉撈認為，職棒場上彼此都是對手，但也樂見其他選手的好表現，「我不太跟別人比較，而是專注自己能做到的，一直看人家尾巴，自己的事情就做不好，怎麼讓自己變得更好更加重要。」

龍隊前陣子進入低潮期時，總教練葉君璋曾要求球員晚點到球場，讓節奏緩一下，吉力吉撈也認為確實有幫助，「去享受棒球以外的生活，好好思考，場上打久了心裡多少會累積壓力。」

吉力吉撈一周有2天重訓日，早上10點半就會出門前往球場，其餘時間就是抓中午抵達，「教練不會限制，但大家都會自動自發去加強，先做一些訓練，不要偷懶，要有熱忱的去看待工作。」

吉力吉撈也分享，自己碰到低潮想要切換心情時，就會去看書、聽音樂、寫日記，甚至早起為自己泡個咖啡、吃個早餐，享受跟自己相處的時光，「讓節奏慢一點，為了早起也會早睡，生活也會規律一些，找些平常不會做的事情。」至於彈吉他調整心情，則是吉力吉撈一直都會做的事。

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魔鷹 吉力吉撈

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