快訊

天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

已變一片荒涼...八仙塵爆走過十年 當年一瞬間從樂園變煉獄

傷亡不明…基隆民宅陷火海「濃煙竄天」畫面曝 消防搶救中

中職／生涯50轟達陣 范國宸向王念好分享「建設」經驗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊范國宸4局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊范國宸4局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影

生涯第664場出賽，富邦悍將隊范國宸在昨天敲出生涯第50轟，看見去年季後赴美訓練的效果；而作為過去「國宸建設」代表，范國宸分享自身經驗鼓勵王念好，即使當下心情難以調適，也要透過練習去改變自己，建立起守備信心。

職棒生涯第9個球季終於達成50轟里程碑，范國宸成為中職史上第67人，「去年感覺有機會，但只有1轟。」范國宸說：「今年就沒有想那麼多，但也達成了，以職棒環境來說也不算容易，當然也希望接下來可以有更多全壘打。」

范國宸去年整季低潮，今年開季手感也一度冰冷，但5月開始打出火燙成績，目前43場5轟的速率，比2023年敲出12轟的速率更快一些。

范國宸表示，去年季後到Driveline提升揮棒速度，加上懂得讓自己身體更舒服的去比賽，是今年表現提升的兩個關鍵，「賽季中面對高低起伏，怎麼去面對問題也很重要。」

富邦悍將范國宸（中）4局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
富邦悍將范國宸（中）4局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影

范國宸5月單月打擊率高達4成44，不過敲出7支二壘安打、只有1轟，目前6月還沒結束已經累積3轟，范國宸認為，5月時漸漸找回手感「打到的球比較有速度、飛比較遠，二壘安打變多」，銜接到6月，「球越打越遠，當然要想辦法維持這樣的感覺。」

悍將昨天以5：4擊敗樂天桃猿隊，比賽中曾發生王念好因失誤落淚的插曲，當時范國宸就站在身邊鼓勵，范國宸表示：「當下不可能說幾句話就能馬上改變，也是安撫情緒，真正能改變的是往後的練習。」

范國宸在2020年曾出現單季18次失誤，其中11次發生在三壘，當時也因失誤多到「蓋起大樓」，被網友調侃為「國宸建設」，但他在2022、23年連續奪得一壘手金手套。

范國宸自己的經驗是，失誤當下的心情很難快速切換，「一定是沉浸在比賽情緒中，會有很多負面想法。」但這也很難產生好的結果，「只能在比賽後冷靜思考，未來練習該怎麼去做。」

范國宸認為，守備重點是要「累積成功的感覺」，透過練習、比賽建立守備信心，才能夠游刃有餘，「我自己也還在朝這個方向前進。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

范國宸 王念好 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／戴培峰認為3連勝不能太開心 下半季怎麼打才是關鍵

中職／戴培峰關鍵安打、猿再見失誤 悍將本季首次3連勝

中職／悍將終止連續24局未失分 范國宸生涯第50轟出爐

中職／悍將凍結獅隊封王燈號M4 魔力藍第4勝入手超越富藍戈

相關新聞

中職／明星賽加開外野L2票價500元 29日開搶！

中華職棒明星賽預售票創下歷年新高，25日開賣後短短一小時即宣告完售，兩天預計將吸引超過7萬人湧入台北大巨蛋。中職聯盟今天...

中職／不在意「鋼溫」、「邦忙」 平野惠一：想法只有每場都要贏

中信兄弟隊本周一路隔岸觀火，還沒出力，戰績已經追平統一獅隊，兄弟教頭平野惠一賽前對此表示，其實並不在意其他球隊狀況，「就...

中職／生涯50轟達陣 范國宸向王念好分享「建設」經驗

生涯第664場出賽，富邦悍將隊范國宸在昨天敲出生涯第50轟，看見去年季後赴美訓練的效果；而作為過去「國宸建設」代表，范國...

中職／王建民5個字戳哭王凱程 淡定安撫：這就是棒球

中信兄弟隊投手王凱程鐵漢柔情，儘管已非第一次出現落淚場景，但22日退場後的淚水，溢滿情緒，罕見嚎啕大哭式的發洩，投手教練...

中職／不去看魔鷹「尾巴」吉力吉撈6月狂轟：要走自己的路

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠靠著6月7轟的好手感，以11轟衝上全壘打榜第二名，雖然魔鷹同樣單月7轟維持領先，但吉力吉撈不會去多...

中職／兒子跳舞應援中投出7局0責失 布坎南希望女兒也加入

富邦悍將隊洋投布坎南上一次先發時，兒子在客場一度想加入台鋼雄鷹隊應援，而昨天回到新莊主場先發，布坎南的兒子終於站上自家應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。