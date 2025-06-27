中職／生涯50轟達陣 范國宸向王念好分享「建設」經驗

生涯第664場出賽，富邦悍將隊范國宸在昨天敲出生涯第50轟，看見去年季後赴美訓練的效果；而作為過去「國宸建設」代表，范國宸分享自身經驗鼓勵王念好，即使當下心情難以調適，也要透過練習去改變自己，建立起守備信心。

職棒生涯第9個球季終於達成50轟里程碑，范國宸成為中職史上第67人，「去年感覺有機會，但只有1轟。」范國宸說：「今年就沒有想那麼多，但也達成了，以職棒環境來說也不算容易，當然也希望接下來可以有更多全壘打。」

范國宸去年整季低潮，今年開季手感也一度冰冷，但5月開始打出火燙成績，目前43場5轟的速率，比2023年敲出12轟的速率更快一些。

范國宸表示，去年季後到Driveline提升揮棒速度，加上懂得讓自己身體更舒服的去比賽，是今年表現提升的兩個關鍵，「賽季中面對高低起伏，怎麼去面對問題也很重要。」

富邦悍將范國宸（中）4局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影

范國宸5月單月打擊率高達4成44，不過敲出7支二壘安打、只有1轟，目前6月還沒結束已經累積3轟，范國宸認為，5月時漸漸找回手感「打到的球比較有速度、飛比較遠，二壘安打變多」，銜接到6月，「球越打越遠，當然要想辦法維持這樣的感覺。」

悍將昨天以5：4擊敗樂天桃猿隊，比賽中曾發生王念好因失誤落淚的插曲，當時范國宸就站在身邊鼓勵，范國宸表示：「當下不可能說幾句話就能馬上改變，也是安撫情緒，真正能改變的是往後的練習。」

范國宸在2020年曾出現單季18次失誤，其中11次發生在三壘，當時也因失誤多到「蓋起大樓」，被網友調侃為「國宸建設」，但他在2022、23年連續奪得一壘手金手套。

范國宸自己的經驗是，失誤當下的心情很難快速切換，「一定是沉浸在比賽情緒中，會有很多負面想法。」但這也很難產生好的結果，「只能在比賽後冷靜思考，未來練習該怎麼去做。」

范國宸認為，守備重點是要「累積成功的感覺」，透過練習、比賽建立守備信心，才能夠游刃有餘，「我自己也還在朝這個方向前進。」

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