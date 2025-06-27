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中職／桃猿啟用大量新兵是不得已 投手野手健康寶寶都不多了

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿林智平（右）11局下發生再見暴傳，讓富邦悍將戴培峰（左）跑回致勝分。記者余承翰／攝影
樂天桃猿林智平（右）11局下發生再見暴傳，讓富邦悍將戴培峰（左）跑回致勝分。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊面對富邦悍將隊吞下2連敗，也讓上半季爭冠局勢已經退到懸崖邊，淘汰指數只剩1，最快今天就會確定爭冠無望。猿隊教頭古久保健二談到昨天三壘手林智平傳一壘的再見失誤，坦言年輕人（一壘手李勛傑）經驗不足，期盼年輕選手記取這次失敗經驗，「下次遇到，就會有個底知道如何反應。」

猿隊本周迎接6連戰，首場在天母棒球場以11：3大捷，接下來轉戰「新莊城堡」卻被壓制，接連以0：2、4：5不敵悍將，昨天雖與悍將力戰到延長賽，但11局下陳真打向三壘的滾地球，林智平傳一壘一個彈跳後，李勛傑手套未能擋下這球，形成再見失誤。

談到這記守備，古久保健二指出：「智平那球比較早反彈的話，拋物線也會比較高，這球如果真的接不到，也要想辦法用身體擋下來，勛傑對情況性的判斷比較不夠成熟。」猿隊近期啟用不少新人作戰，古久保坦言，年輕選手經驗相對比較缺乏，「場上判斷會有比較不成熟的地方，但希望他們可以很積極面對每場比賽、每個play。」

大量啟用新人，有猿隊的為難之處，古久保不諱言，「目前球隊的狀況，不管是投手、野手，身體狀況很好的選手幾乎沒有了。」他無奈說：「結果當然是很重要，現在也只能想辦法撐下來，不管是誰上場，都希望他們拿出最好的一面。」

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樂天桃猿 林智平 古久保健二

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