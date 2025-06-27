中職／王建民5個字戳哭王凱程 淡定安撫：這就是棒球

中信兄弟隊投手王凱程鐵漢柔情，儘管已非第一次出現落淚場景，但22日退場後的淚水，溢滿情緒，罕見嚎啕大哭式的發洩，投手教練王建民還原當時狀況，跟他說了5個字，就見王凱程止不住的淚水洩洪。

兄弟22日以10：0大勝富邦悍將隊，王凱程8局上登板，投1局無失分，中斷近期連5場出賽失分的動盪。意外畫面出現在攻守交換時，在王建民面前，王凱程哭成淚人兒，畫面引起熱議，他的名字甚至一度登上google熱搜。

王建民可以理解他的情緒，「連續幾場出賽都有掉分，他自己滿自責，把自己壓力放得太大。」王建民說，王凱程是性情中人，他的責任心大、對自己要求高，所以會有這樣的情緒。

當時以冷靜的姿態安撫著爆哭的王凱程，王建民說：「我是跟他說，這就是棒球，起起伏伏，就是看你要怎麼撐著、度過那個低潮。」

被虧都是他戳哭王凱程，王建民辯解說：「沒有～」。他透露，當時是過去告訴王凱程「結束，辛苦了」，「然後，他就哭了。」

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