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中職／兒子跳舞應援中投出7局0責失 布坎南希望女兒也加入
富邦悍將隊洋投布坎南上一次先發時，兒子在客場一度想加入台鋼雄鷹隊應援，而昨天回到新莊主場先發，布坎南的兒子終於站上自家應援舞台，布坎南很高興看見兒子的笑容，「希望下次女兒也一起加入。」
布坎南第二場先發是在澄清湖棒球場，兒子卻出現在應援台上跟著雄鷹曲目一起跳舞，但因該活動有資格限制，布坎南兒子因不符規定被請下舞台，昨天回到自家主場就可盡情熱舞。
「家人對我來說很重要。」布坎南說：「他們跟著我到世界各地去比賽，很不容易。昨天回去看影片，看見他們的開心笑容讓我放心不少。」只不過布坎南笑說：「女兒還是有點害羞啦，希望下次她也可以上去跳。」
在兒子跳舞應援下，布坎南繳出7局失1分非責失的來台代表作，單場7次三振也寫下新高，防禦率下降到0.98，布坎南表示，昨天感覺很不錯，是第二次跟捕手豊暐合作，雙方有在同個頻率上，搭配得滿好的，能夠有好表現不是只看自己，守備也有幫忙。
不過布坎南6局上掉分是捕手傳球失誤後，7局上三壘手王念好也發生失誤，布坎南也給予王念好溫情鼓勵，在韓職的時候，也有年輕選手遇到失誤狀況，都是提醒他們要收拾好心情去面對，「把頭抬高，不要讓對方發現你的沮喪。」
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