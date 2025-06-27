中職／不在意「鋼溫」、「邦忙」 平野惠一：想法只有每場都要贏

中信兄弟隊本周一路隔岸觀火，還沒出力，戰績已經追平統一獅隊，兄弟教頭平野惠一賽前對此表示，其實並不在意其他球隊狀況，「就和之前統一亮燈時一樣，我們的想法只有把每場勝利拿下來。」

悍將化身「水鬼邦」，近兩周面對排名前3的A段班球隊，悍將對統一獅隊、樂天桃猿隊各取兩勝，唯獨面對兄弟吞下兩敗，一來一往也讓獅、猿兩隊掉入深淵。雄鷹近兩周則是擊敗兄弟、猿隊、獅隊各1場，也為戰局帶來影響。

兄弟上周打完還落後獅隊1場勝差，今天才要迎接本周第一場比賽，自己還沒出力，靠悍將、雄鷹「幫忙」，戰績已經追平獅隊，猿隊則是距離淘汰指數歸零只差一步。

談到獅隊、兄弟戰績相同的緊繃戰局，平野惠一表示，「其實不是很在意其他隊狀況，就像之前統一亮燈時一樣，我們的想法只有把每場勝利拿下來，現在這個狀況不會改變，每天都要保持更好更強的想法。」

兄弟上半季最後3戰，先在今天於桃園棒球場面對樂天桃猿隊，接下來兩天回到洲際棒球場，面對台鋼雄鷹隊。

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