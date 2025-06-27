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日職／王彥程二軍先發責失1分敗投 被陽岱鋼敲1安

中央社／ 台北27日電
日職樂天金鷲隊台灣投手王彥程二軍先發投6局，守備沒有幫忙、承擔敗投。圖／中華職棒聯盟提供
日職樂天金鷲隊台灣投手王彥程二軍先發投6局，守備沒有幫忙、承擔敗投。圖／中華職棒聯盟提供

日職樂天金鷲隊台灣投手王彥程二軍先發投6局，守備沒有幫忙、承擔敗投，與Oisix新潟天鵝之皇隊陽岱鋼對決3打席，被敲出1支安打、送出1次四壞保送。

樂天金鷲二軍今天與Oisix新潟天鵝之皇隊交手，樂天隊由台灣投手王彥程先發，同樣來自台灣的野手陽柏翔打2棒、守游擊；Oisix新潟天鵝之皇隊陣中台灣好手陽岱鋼先發打6棒、指定打擊。

王彥程1局下雖有投出觸身球保送，但沒讓對手延續攻勢，2局與陽岱鋼對決投出四壞保送，3局下單局被敲3支安打失掉1分。

王彥程4局下1人出局後再對上陽岱鋼，被敲出三壘方向內野安打，接著投出四壞保送，但及時回穩、沒有失分。

王彥程投到6局再遇到危機，隊友守備沒有幫忙，單局出現2次失誤、被敲出3支二壘打，另有1次觸身球保送，6局與陽岱鋼對戰打席，讓陽岱鋼靠著游擊手陽柏翔失誤上壘，單局失掉5分。

王彥程今天總計用97球投6局，被敲出8支安打，投出5次三振、4次四死球保送，失掉6分僅1分責失分，球隊終場以3比6吞敗，王彥程承擔敗投。

樂天隊陽柏翔5打數敲出1支三壘打；Oisix新潟天鵝之皇隊陽岱鋼總計3打數敲出2支安打，選到1次四壞保送。

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