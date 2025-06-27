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中職／龍隊拉上張景淯、王定穎、黃柏豪 下放王維中有原因

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
王維中今天被下放二軍。 聯合報系資料照
王維中今天被下放二軍。 聯合報系資料照

把握上半季尾聲，味全龍隊今天拉上張景淯、王定穎兩位投手以及野手黃柏豪，希望透過一軍出賽觀察狀況；至於下二軍的王維中，總教練葉君璋認為，他還需要維持住好的狀況。

龍隊在25日進行異動，將王維中、艾璞樂下放二軍，空缺的名額升上張景淯、王定穎，另外今天也下放石翔宇、拉上黃柏豪，葉君璋表示：「主要是要看3人比賽的感覺，柏豪在二軍打得不錯。」

張景淯、王定穎今年都曾升上一軍，黃柏豪則是本季第一次，他在去年一軍出賽24場、打擊率2成22，今年在二軍則是32場出賽敲出4轟、打擊率2成74，最近4場出賽都有敲安，5支安打中有2支二壘安打。

王維中今年開季定位先發，隨後配合球隊陣型轉往牛棚，只不過中繼6場出賽丟掉10分（9分責失），包含前一場0.2局失5分，葉君璋表示，王維中沒什麼特別狀況，只是會一場投得好、一場跑掉，「可能還要熟悉好的感覺，他清楚身體差別。」

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葉君璋 王維中 張景淯

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