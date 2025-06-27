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中職／明星賽加開外野L2票價500元 29日開搶！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒明星賽預售票可售票券完售，中職聯盟今天宣布加開外野L2，票價500元，將於29日中午12點開賣。圖／中職提供
中華職棒明星賽預售票可售票券完售，中職聯盟今天宣布加開外野L2，票價500元，將於29日中午12點開賣。圖／中職提供

中華職棒明星賽預售票創下歷年新高，25日開賣後短短一小時即宣告完售，兩天預計將吸引超過7萬人湧入台北大巨蛋。中職聯盟今天宣布加開外野L2，票價500元，將於29日中午12點開賣。

明星賽連續兩年在台北大巨蛋舉辦，今年首度結合「瑪利歐賽車世界」，打造夏日派對，原先僅剩外野L2未開放，票價從最貴4080元到最便宜480元。內野B1「白金特區」4080元，每場限量252席，最高層的「L5攻蛋同樂區」則為480元，火速完售。

為了回應球迷支持，聯盟今日宣布7月19、20日兩日賽事加開「外野L2同樂區」，票價每張500元，加開門票將於周日中午12點在ibon售票系統正式開賣。

中職邀請所有球迷朋友把握最後搶票機會，一同參與年度棒球嘉年華，見證中職明星賽歷史性的一刻，攜手推升史上最高進場紀錄。

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棒球 明星賽 中職

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