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日職／孫易磊二軍先發4局挨2轟 失2分送出5K無關勝敗

中央社／ 台北27日電
孫易磊今天再度於二軍先發出賽，投4局挨2轟都是陽春砲，失掉2分、無關勝敗，單場最快球速150公里。。圖／悍創運動經紀提供(資料照)
孫易磊今天再度於二軍先發出賽，投4局挨2轟都是陽春砲，失掉2分、無關勝敗，單場最快球速150公里。。圖／悍創運動經紀提供(資料照)

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天再度於二軍先發出賽，投4局挨2轟都是陽春砲，失掉2分、無關勝敗，單場最快球速150公里。

孫易磊10日在一軍中繼登板對東京養樂多燕子隊，連投2次四壞保送、沒有抓到出局數退場，失掉1分，11日被下放二軍；目前為止本季一軍7場出賽都是後援，回二軍後18日登板先發，投2局無失分、無關勝敗。

孫易磊今天再度於二軍先發出賽對橫濱DeNA隊，首局1人出局後被關根大氣敲出陽春砲，接著投出三振、讓打者敲出二壘方向滾地球出局。

孫易磊2局上讓對手3上3下，3局上再被首名打者東妻純平敲出陽春砲，接著被敲出安打，但及時回穩，連抓3個出局數、沒有多掉分數。

4局上1人出局後，孫易磊被九鬼隆平敲出二壘打，接著依序讓打者敲出二壘方向滾地球出局，再投出三振。

孫易磊今天總計用63球投4局，被敲出4支安打包括2發全壘打，投出5次三振，沒有四死球保送，失掉2分責失分，球隊領先時退場，火腿隊終場以6比3搶勝，孫易磊無關勝敗，賽後防禦率1.65。

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日本火腿鬥士 孫易磊

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