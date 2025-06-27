中職／不忍了！拿莫．伊漾遭歧視性辱罵 經紀公司要求道歉

味全龍隊好手拿莫．伊漾在24日比賽時遭到對手投出觸身球、擊中頭部，然而有網友在影片留下歧視性言論，拿莫．伊漾所屬經紀公司秉初運動娛樂發表聲明，要求該網友在29日結束前公開致歉並刪除侮辱性留言，否則將採取法律行動。

龍隊6月24日在天母主場與樂天桃猿隊交手，9局下拿莫．伊漾上場代打，結果被觸身球意外打中頭部，不料網路上卻出現「死番仔、番仔死了也好」等歧視性的言論。

味全龍隊拿莫．伊漾被觸身球擊中頭部，退場休息，卻有網友留下歧視性言論。圖／取自拿莫．伊漾IG限動

拿莫．伊漾在個人社群分享姊姊舞思愛的文章，並說：「確實真的蠻難過的。」而舞思愛則直指：「言論自由不等於傷害自由，拿莫身上的每一道傷痕，都是為球隊拚命的印記；而某些人嘴裡的歧視字眼，卻只暴露了自己瘀青的靈魂。」

而拿莫．伊漾所屬的經紀公司秉初運動娛樂也在與選手、球團及律師討論後，發表聲明要求對方公開道歉。

秉初運動娛樂聲明全文如下： 拿莫．伊漾日前比賽中打擊時，遭對方投手觸身球擊中頭部，所幸沒有大礙，網路運動媒體在社群平台上剪輯該段比賽畫面，下方有網友留言以歧視性字眼「死番仔」指涉選手，已構成刑法「公然污辱罪」。 經與選手、球團及律師討論後，請該名留言網友於2025年6月29日晚上24：00前，在該則影片下方及個人社群平台上，公開向拿莫．伊漾致歉，並刪除該則污辱性留言，若超過時限未依要求處置，本公司將協助拿莫．伊漾採取法律行動，以正網路視聽，也呼籲球迷理性看球，勿對在場上奮戰的選手進行人身攻擊。

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