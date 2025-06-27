中職／遭球迷私訊嗆「你只是狗屎運」 雄鷹洋投後勁比讚回應
台鋼雄鷹隊昨天以4：3險勝統一獅隊，使獅隊封王魔術數字熄滅，雄鷹洋投後勁雖不斷遇到危機，最終仍繳出優質先發並獲得勝投，不料賽後卻被不理性球迷私訊謾罵。
前2局後勁遭遇滿壘危機都安全下莊，最後用106球完成6局，被敲12支安打，投出2次保送，只失3分，拿下跨季17連勝。
後勁昨天深夜在Instagram發限時動態，貼出一張截圖，有一名球迷私訊後勁開嗆，「你只是狗屎運 不用太臭屁」、「看你還能不敗多久」。後勁則用比讚與大笑的表情符號做回應。
後勁上半季防禦率為2.73，拿下7勝0敗，目前跨季17連勝，有望挑戰潘威倫寫下的跨季21連勝紀錄。
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