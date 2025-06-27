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MLB／大溪第一人！廖宥霖簽約釀酒人 心理素質、比賽態度也加分
6月初剛從桃園市大溪高中畢業的內野手廖宥霖，正式加盟美國職棒釀酒人隊，所屬經紀公司今天正式公布消息，廖宥霖已完成簽約並通過體檢，而他先前在玉山盃的傷勢經診斷後為膝蓋內側韌帶扭傷，球隊將安排他先赴球隊多明尼加訓練基地復健，預計9月會恢復正常棒球訓練。
廖宥霖成為大溪高中隊史首位旅外的職棒球員，他表示，「能有挑戰美國職棒的機會，我會非常非常珍惜，這絕對是我人生很重要的一步。」廖宥霖也特別提到，「很感謝桃園市張滄彬老師，讓在地的我有最好的環境；感謝大溪高中王冠銘校長和鄭錦繁教練一路上的支持與指導。」
釀酒人隊國際球員發展部的格林（Tyler Green）說：「在整個追蹤他的過程中，我們一直對他的擊球能力和攻擊思維印象深刻，我們也很欣賞他的心理素質和對比賽的態度。」格林也提到，幾次和廖宥霖交談的時候，他展現出謙和有禮同時具備自信的特質，這些優點相信能讓他開啟成功的美國職棒之路。
廖宥霖先前在玉山盃四強賽敲安，但也在揮棒時傷到右腳，奮力單腳跳上一壘，他的傷勢經診斷後為膝蓋內側韌帶扭傷，球隊將安排廖宥霖先赴球隊多明尼加訓練基地復健，預計9月會恢復正常棒球訓練。
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